Komşu da yangın çıktı : Yunanistan’da 58 noktada orman yangını var

Geçtiğimiz hafta Avrupa’da etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle Yunanistan’ın bazı bölgelerinde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, ülkenin çeşitli bölgelerinde günlerdir orman yangınlarıyla başa çıkılmaya çalışıyor.





Ülkenin batısında çıkan yangın sonrası 5 köy boşaltıldı. Yangında en az 8 kişi yaralandı, onlarca ev küle döndü.





Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, yangının Mora Yarımadası’ndaki ülkenin üçüncü büyük kenti Patras’a 30 kilometre mesafedeki ormanlık alanda başladığını, alevlerin şiddetli rüzgarların da etkisiyle yamaçlardan aşağı doğru indiğini ve sahil köylerini tehdit ettiğini söyledi.





5 KÖY BOŞALTILDI





Sivil Savunma Ajansı, bölge halkından evlerini terk etmesini isterken bazı köylülerin bu talebi reddettiği kaydedildi.





İtfaiye birimi, büyük çaptaki yangının rüzgarın hızını azaltmasına rağmen birden fazla cephede ilerlediğini aktardı.









Chrysochoidis, devlet televizyonu ERT’ye yaptığı açıklamada, yangına 290 itfaiyeci, 8 uçak ve 7 helikopterle müdahale ettiklerini aktardı.





Ayrıca Yunan Bakan, bir İtfaiye özel kuvvet botunun da sahile gidenleri ve deniz kenarında mahsur kalanları tahliye etmeye yardımcı olduğunu söyledi.





Sahil Güvenlik Birimine bağlı gemiler ve özel tekneler de tahliye işlemine yardımcı oldu.





Yangın nedeniyle Atina-Patras otoyolu ile 2,9 kilometre uzunluğundaki Rio-Antirrio köprüsü trafiğe kapatıldı.





SICAK HAVA DALGASI ETKİLİ OLUYOR

Yunanistan’da son 24 saatte sıcak hava dalgası ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle toplam 58 orman yangını çıktı.





Bakan Chrysochoidis, yangınların birçoğunun büyümeden söndürüldüğü bilgisini paylaştı.





Sıcak hava dalgasının pazartesi günü zirve yapması bekleniyor. Sıcaklıkların iç kesimlerde 42 ila 46 derece arasında değişeceği belirtildi.





Meteoroloji uzmanları, Yunanistan’ın büyük bölümünde sıcaklıkların cuma gününe kadar 40 derece ve üzerinde kalacağı uyarısında bulunuyor.