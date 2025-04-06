Samanyolu Haber /Gündem / Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü, 5 yaralı /06 Nisan 2025 07:56

Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü, 5 yaralı

Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Beşköprü Mahallesi'de komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf birbirine tabanca ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Y. Ö. ve O. Ö. ile V. Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen 7 yaralıdan Ö. Ö. ile F. Y, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede tedavi altında olan 5 yaralı polis gözetimi altında tutulurken, olayın ardından kısa sürede yakalanan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Öte yandan, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay mahallinde çok sayıda kovan tespit edilirken, 4 tabanca ele geçirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komşu kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 5 ölü,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:46:52