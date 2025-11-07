Komşu'da sağlıkta eylem, hastanelerin hali içler acısı

Eylem, Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu’nun (POEDHN) çağrısıyla düzenlendi. Federasyon, personel yetersizliği ve düşük bütçeler nedeniyle sağlık çalışanlarının “tükenme noktasına geldiğini” ve hastaların “hayatlarının tehlikede” olduğunu açıkladı.



Sendika ayrıca, düşük maaşlar nedeniyle genç doktorların kamu hastanelerinde çalışmak istemediğini vurguladı.



2008-2018 mali krizi sırasında uygulanan kemer sıkma politikaları, sağlık sisteminde derin kesintilere yol açmıştı. Yunanistan’ın sağlık harcamaları halen gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 8,5’i düzeyinde. Bu oran Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 10,4’ün oldukça altında.



Yunan Hastane Doktorları Sendikaları Federasyonu (OENGE) temsilcisi Yiannis Galanopoulos, hastanelerin “hem hastalar hem de sağlık çalışanları için sefil yerler haline geldiğini” söyledi. “Koridorlarda yatmak zorunda kalan hastalar var, doktorlar ise tükenmiş durumda” diye konuştu.