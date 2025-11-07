Samanyolu Haber /Dünya / Komşu'da sağlıkta eylem, hastanelerin hali içler acısı /07 Kasım 2025 17:29

Komşu'da sağlıkta eylem, hastanelerin hali içler acısı

Yunanistan’da yüzlerce doktor, kamu hastanelerindeki çalışma koşullarını protesto etmek için Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı. Doktorlar, “sefalet içindeki” hastanelerde hem personelin hem de hastaların zor durumda olduğunu belirtti.

Eylem, Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu’nun (POEDHN) çağrısıyla düzenlendi. Federasyon, personel yetersizliği ve düşük bütçeler nedeniyle sağlık çalışanlarının “tükenme noktasına geldiğini” ve hastaların “hayatlarının tehlikede” olduğunu açıkladı.

Sendika ayrıca, düşük maaşlar nedeniyle genç doktorların kamu hastanelerinde çalışmak istemediğini vurguladı.

2008-2018 mali krizi sırasında uygulanan kemer sıkma politikaları, sağlık sisteminde derin kesintilere yol açmıştı. Yunanistan’ın sağlık harcamaları halen gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 8,5’i düzeyinde. Bu oran Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 10,4’ün oldukça altında.

Yunan Hastane Doktorları Sendikaları Federasyonu (OENGE) temsilcisi Yiannis Galanopoulos, hastanelerin “hem hastalar hem de sağlık çalışanları için sefil yerler haline geldiğini” söyledi. “Koridorlarda yatmak zorunda kalan hastalar var, doktorlar ise tükenmiş durumda” diye konuştu.
