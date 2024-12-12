Samanyolu Haber /Dünya / Komşuları Schengen'e girerken, Türkiye vize reddi şampiyonu /12 Aralık 2024 20:44

Komşuları Schengen'e girerken, Türkiye vize reddi şampiyonu

Romanya ve Bulgaristan, 1 Ocak’tan itibaren Schengen bölgesine tam üye olacak. Kara sınırlarındaki kontroller kaldırılırken, Schengen ülkelerinin sayısı 29’a çıkacak. Türkiye ise yüzde 16,1’lik ret oranıyla Schengen vizesi başvurularında en çok reddedilen ikinci ülke oldu.

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Sınır komşularımız Romanya ve Bulgaristan, önümüzdeki ay itibarıyla Schengen' girecek. Bu ülkeler, istedikleri gibi Avrupa'daki tüm ülkelere giriş-çıkış yapabilecek. Bu genişleme sonucu, Schengen ülkelerinin sayısını 29'a çıkaracak. Diğer yandan Türkiye'den gelen vize başvuruları bile kabul görmüyor

1 Ocak'tan itibaren Bulgaristan ve Romanya ile kara sınırlarında yapılan kontroller sona erecek. Avusturya, yasadışı göçü engellemek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği gerekçesiyle uyguladığı vetoyu kaldırınca, komşulara Schengen kapıları açıldı.

AB ve NATO üyesi olan iki ülke, Mart ayında Schengen'e kısmi olarak dahil olmuştu. Ancak hava ve deniz yolu kontrolleri kaldırılmış olmasına rağmen, kara sınırları için müzakereler 2024 boyunca devam etti.

Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın taleplerini karşılamasının, Macaristan sınırında yakalanan göçmen sayısında düşüşe yol açtığını belirtti. Bu rota, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen göçmenler için kuzey Avrupa'ya ulaşmada yaygın olarak kullanılıyor.

TÜRKİYE VİZE REDDİ ŞAMPİYONU

Bu esnada, Avrupa Komisyonu'nun 2023 yılı Schengen vizesi başvuru oranlarını Mayıs ayında açıklamıştı.  Türkiye’nin başvuru ret oranı yüzde 15,7’den yüzde 16,1’e yükseldi. Bu oranla Türkiye, İran’ın ardından vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke oldu.

Avrupa Komisyonu, 2023 yılı için Schengen vizesi başvuru verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye’nin başvuru ret oranı yüzde 15,7’den yüzde 16,1’e yükseldi. Bu oranla Türkiye, İran’ın ardından vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke oldu.

Estonya yüzde 42,5 ile , Danimarka 39,4 ile ve Yunanistan 38,5 ile Türkiye'ye en çok vize reddi veren ülkeler oldu. Almanya ise yüzde 27 ile altıncı sırada.
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