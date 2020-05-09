Komşularını öldürmek isteyen aktrol geri adım atmıyor: Sözlerimin arkasındayım!

Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu programa katılan şarkıcı Engin Noyan'ın eşi Sevda Noyan, canlı yayında yaptığı konuşmadaki tehditlerini savundu. Katıldığı programda “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk… Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır.” diyen Noyan gelen tepkiler üzerine sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.



“BU KEZ HAK ETTİKLERİ CEZAYI VERECEĞİZ”

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Noyan söylediklerini geri almadı.

3 Mayıs’taki programda sunucu Esra Elönü de, Noyan’a “Ayak az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar” sözleriyle destek vermişti.

RTÜK SESSİZ, CHP TAKİPÇİSİ…

CHP’nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, twitter hesabında yaptığı paylaşımda, söz konusu yayın nedeniyle toplumun geniş bir kesiminde infial oluştuğunu belirtti. Taşçı paylaşımında, “Çok sayıda soru alıyorum. Yayını RTÜK nezdinde bizzat takip edeceğim. Üst Kurul gündemine alınması için de Pazartesi günü dilekçe vereceğim. RTÜK Yasası, yayında ‘toplumu kin ve düşmanlığa tahriki’ açıkça suç sayar.” dedi.

HAVUZ KANALI 6 GÜN SONRA GÜNDEM OLAN YAYINLA İLGİLİ ÖZÜR DİLEDİ

3 Mayıs tarihli yayın Twitter'da yeni gündem olurken programın yayınlandığı havuz kanalı tepkiler üzerine açıkala yaptı. Açıklamada bu sözlerin tasvip edilmediği belirtildi ve özür dilendi:





"3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan’ın, kamuoyunda tartışılan 'darbe söylentileri' üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır.





Sevda Noyan’ın 'darbe ve darbecileri' eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarf edilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz."