Komşusu aç iken israfta yarışanlar...

SAMANYOLUHABER- Youtube'da kendi ismi ile açtığı kanalda videolar paylaşan Büşra Nur Çalar Söylemez’in bebeği için yaptığı mevlit merasimi sosyal medyada ağır sözlerle eleştiriliyor.





Sosyal medyada yayınlanan videoda "Berra Aksa" isimli bebek için İstanbul'da tarihi Ihlamur Kasrı'nda bir salonun tepeden tırnağa süslendiği görülüyor.





ALTIN VARAKLI KADEHLER...





Söylemez ailesi lüks şamdanlardan altın varaklı kadehlere, yaldızlı harflerden abartılı kıyafetlere kadar eşine az rastlanır bir merasim tertip etmiş.





İNSANLAR KRİZLE BOĞUŞURKEN...





Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında, "Peygamberimiz 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' buyuruyor. İnsanlar açlıktan, işsizlikten intihar ederken birileri böylesine israf içinde yüzebiliyor. Bunu da dindarlık kisvesi altında yapıyorlar." ifadelerini kullandı.





Mesleğini "modern kına tasarımcısı" olarak tanımlayan Büşra Nur Çalar, İsrail askerlerinin Mavi Marmara Gemisi'ne yaptığı kanlı baskında (31 Mayıs 2010) hayatını kaybeden Uğur Süleyman Söylemez’in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile 30 Nisan 2017 tarihinde evlenmişti.





Serbest ticaret ile ilgilenen Ahmet Emin Söylemez, 2016 yılında Sağlık Bakanlığı'nda müşavirlik görevini üstlenmişti.





Büşra Nur Çalar Söylemez'in Youtube hesabında 46 bin takipçisi, Instagram hesabında ise 644 bin takipçisi bulunuyor.





EKONOMİK KRİZ YÜZÜNDEN İŞSİZLİK TIRMANIYOR





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre işsizlik ağustos ayı itibarıyla yüzde 14'e ulaştı. Ekonomik kriz sebebiyle son bir yılda 1,3 milyon kişi işini kaybetti.





Kayıtlı işsiz sayısı 5 milyonun eşiğine tırmandı. Genç işsizlik ise yüzde 27'yi aştı. Son dönemde İstanbul ve Antalya'da üç ayrı siyanürle intihar vakasında toplam 11 kişi hayatını kaybetti.