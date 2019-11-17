Samanyolu Haber /Gündem / Komşusu aç iken israfta yarışanlar... /17 Kasım 2019 00:35

Komşusu aç iken israfta yarışanlar...

Türkiye ekonomik krizde işsiz kaldığı için siyanürle intihar etmeden önce eşi ve çocuklarını öldürenlerin haberleri ile sarsılırken, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın bazı isimler lüks ve israf içinde yüzüyor. Eski Sağlık Bakanlığı müşaviri Ahmet Emin Söylemez'in eşinin bebekleri için Ihlamur Kasrı'nda mevlit okutması sosyal medyada infiale sebep oldu.

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

SAMANYOLUHABER- Youtube'da kendi ismi ile açtığı kanalda videolar paylaşan Büşra Nur Çalar Söylemez’in bebeği için yaptığı mevlit merasimi sosyal medyada ağır sözlerle eleştiriliyor. 

Sosyal medyada yayınlanan videoda "Berra Aksa" isimli bebek için İstanbul'da tarihi Ihlamur Kasrı'nda bir salonun tepeden tırnağa süslendiği görülüyor. 

ALTIN VARAKLI KADEHLER...

Söylemez ailesi lüks şamdanlardan altın varaklı kadehlere, yaldızlı harflerden abartılı kıyafetlere kadar eşine az rastlanır bir merasim tertip etmiş. 

İNSANLAR KRİZLE BOĞUŞURKEN...

Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüler karşısında, "Peygamberimiz 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' buyuruyor. İnsanlar açlıktan, işsizlikten intihar ederken birileri böylesine israf içinde yüzebiliyor. Bunu da dindarlık kisvesi altında yapıyorlar." ifadelerini kullandı. 

Mesleğini "modern kına tasarımcısı" olarak tanımlayan Büşra Nur Çalar, İsrail askerlerinin Mavi Marmara Gemisi'ne yaptığı kanlı baskında (31 Mayıs 2010) hayatını kaybeden Uğur Süleyman Söylemez’in oğlu Ahmet Emin Söylemez ile 30 Nisan 2017 tarihinde evlenmişti.

Serbest ticaret ile ilgilenen Ahmet Emin Söylemez, 2016 yılında Sağlık Bakanlığı'nda müşavirlik görevini üstlenmişti.

Büşra Nur Çalar Söylemez'in Youtube hesabında 46 bin takipçisi, Instagram hesabında ise 644 bin takipçisi bulunuyor. 

EKONOMİK KRİZ YÜZÜNDEN İŞSİZLİK TIRMANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre işsizlik ağustos ayı itibarıyla yüzde 14'e ulaştı. Ekonomik kriz sebebiyle son bir yılda 1,3 milyon kişi işini kaybetti. 

Kayıtlı işsiz sayısı 5 milyonun eşiğine tırmandı. Genç işsizlik ise yüzde 27'yi aştı. Son dönemde İstanbul ve Antalya'da üç ayrı siyanürle intihar vakasında toplam 11 kişi hayatını kaybetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komşusu aç iken israfta yarışanlar... Sonraki Haber >>

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken...

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!

Bedava kulaklık için birbirlerini ezdiler!

864 tutsak bebek için seferberlik!

864 tutsak bebek için seferberlik!

İbretlik itiraf!

İbretlik itiraf!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Tutsak bebekleri savunduğu için terör örgütü üyesi ilan edildi!

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Dikkatsizlik felakete sebep oluyordu !

Göstericiler işi abarttı !

Göstericiler işi abarttı !

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

Virajı dönemeyen otomobil, TIR'ı köprüden attı

İlginç bebek arabası taşıma

İlginç bebek arabası taşıma

Fırtına inşaat iskelesini söktü!

Fırtına inşaat iskelesini söktü!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:46:58