Komşusu öksüren 911'i arıyor

Korona virüsü salgınında dünya genelinde vaka sayısı 200 bine dayandı . ABD'de de vaka sayısı her geçen gün artıyor. Sayı artınca ABD'de yeni tip koronavirüs paniği de büyüyor. Halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı. Birçok eyalette süpermarketlerin rafları boşaltılırken 911 acil çağrı merkezi ekstra mesai yapmaya başladı. Bazı şehirlerde tuvalet kağıdı bulamayan vatandaşlar 911'i ararken şimdilerde de farklı bir problem ortaya çıktı .







ABD'nin Riverside County şehrinde polis yetkililerin şikayeti farklı . Koronavirüsü olanların sayısı arttıkça polis departmanını arayanların sayısı arttı.





Özellikle komşularının öksürdüğünden veya hapşırdığından şikayet edip komşusunun hasta olduğu konusundaki endişelerini dile getiriyorlar. Polis yetkililerin aşırı hapşırma veya öksürük kişinin virüse sahip olduğunun kanıtı olmadığını dile getiren polis yetkilileri insanları yatıştırmaya çalıştıklarını açıkladı.





Yetkililer, komşu şehir Desert Hot Springs'in 911 çağrılarını da yöneten departmanıyla görevlilerin benzer çağrılar aldığını duyurdu.



