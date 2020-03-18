Samanyolu Haber /Gündem / Komşusu öksüren 911'i arıyor /18 Mart 2020 13:07

Komşusu öksüren 911'i arıyor

Komşularının virüs kaptığından şüphelenen Amerikalılar polisi arıyor

SHABER3.COM

Korona virüsü salgınında dünya genelinde vaka sayısı 200 bine dayandı . ABD'de de vaka sayısı her geçen gün artıyor.  Sayı artınca ABD'de yeni tip koronavirüs paniği de büyüyor. Halkın süpermarketlere akın etmesine yol açtı. Birçok eyalette süpermarketlerin rafları boşaltılırken 911 acil çağrı merkezi ekstra mesai yapmaya başladı. Bazı şehirlerde tuvalet kağıdı bulamayan vatandaşlar 911'i ararken şimdilerde de farklı bir problem ortaya çıktı . 

ABD'nin Riverside County şehrinde polis yetkililerin şikayeti farklı . Koronavirüsü olanların sayısı arttıkça  polis departmanını arayanların sayısı arttı. 

Özellikle komşularının öksürdüğünden veya hapşırdığından şikayet edip komşusunun hasta olduğu konusundaki endişelerini dile getiriyorlar. Polis yetkililerin aşırı hapşırma veya öksürük kişinin virüse sahip olduğunun kanıtı olmadığını dile getiren polis yetkilileri insanları yatıştırmaya çalıştıklarını açıkladı. 

Yetkililer,  komşu şehir Desert Hot Springs'in 911 çağrılarını da yöneten departmanıyla görevlilerin benzer çağrılar aldığını duyurdu. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komşusu öksüren 911'i arıyor Sonraki Haber >>

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:29