Komşuyla büyük fark: 7 kat fazla orman, 7 kat az uçak...

Türkiye, Avrupa’nın en geniş ormanlık alanlarına sahip ülkelerinden biri. 2020 verilerine göre, İspanya’da 18 milyon 572 bin hektar ormanlık alan bulunurken, Türkiye’de bu rakam 22 milyon 220 bin hektara ulaşıyor. Yangınlarla sık sık boğuşan komşu Yunanistan’da ise bu oran Türkiye’nin neredeyse yedide biri, yani toplam 3 milyon 902 bin hektar ormanlık alan mevcut.



TABLO ENDİŞE VERİCİ



Buna karşılık, Yunanistan’da 89 yangın söndürme uçağı ve helikopteri bulunuyor. Türkiye’de ise bu sayı toplamda 131 uçak ve helikopter olarak kaydedilmiş durumda. Ancak envanterlerdeki uçakların bakımı ve tek motorlu hafif uçakların sayısı da eklendiğinde, ortaya çıkan tablo endişe verici hale geliyor.



KİMİ DÜŞTÜ, KİMİ ESKİDİ... 3 ADET CL-215 KALDI



Türkiye, 26 uçak ve 105 helikopterden oluşan bir yangın söndürme filosuna sahip. Ancak bu filoda kaç adet keşif uçağı bulunduğu belirsizliğini koruyor. Ayrıca filoda tek motorlu uçakların ağırlığı dikkat çekiyor.



On yıl önce Türk Hava Kurumu tarafından emekliye ayrılan 11 adet tek motorlu M-18 Dromader uçağı, çürümeye terk edilmiş durumda. Aynı tip uçaklar, bu yıl filoya destek sağlamak amacıyla Polonya’dan kiralandı. Yine tek motorlu 4 adet Air Tractor da bir keşif uçağıyla birlikte geçen yıl envantere dahil edildi.



Verilere göre, yangın söndürme filosunda daha önce 9 adet CL-215 tipi çift motorlu uçak bulunuyordu. Ancak bunlardan 3’ü kaza kırımı yaşadı ve kullanılabilir durumda sadece 6 uçak kaldı. Bu uçaklardan 4’ü bakım çalışmaları tamamlanarak kullanıma alındı.



Ancak Mayıs ayında bölgedeki bir yangına müdahale ederken bir uçak Bafa Gölü’ne düştü ve 3 pilot yaralı olarak kurtarıldı. Şu anda Türkiye’nin kullanılabilir durumda sadece 3 adet CL-215 tipi çift motorlu uçağı bulunuyor.



BENZER ORANDA ORMANI OLAN ÜLKELERLE KIYASLANINCA DURUM VAHİM



Buna karşın, Türkiye’nin yedide biri kadar ormanlık alana sahip Yunanistan’da aktif görevde olan 10 adet CL-215 tipi uçak var. Ayrıca, Yunanistan’ın filosunda 10 adet CL-415 tipi uçak da aktif olarak görev yapıyor. Böylece, Yunanistan’ın yangın söndürme filosunda toplamda 20 adet çift motorlu uçak bulunuyor.



KOMŞUDA ENVANTER GENİŞLİYOR



Yunanistan ayrıca, 7 adet DHC-515 tipi çift motorlu uçak için sözleşme imzaladı ve bu uçaklar Mart 2027’den itibaren envantere girecek. Tüm bunların yanında, Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizması, üye ülkelerde kullanılmak üzere 12 çift motorlu uçak daha satın aldı. Böylece, 2027'de acil durumlarda kullanılmak üzere AB’nin 28 uçak ve 4 helikopterden oluşan bir filosu olacak.



İSPANYA 375 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALADI



Benzer şekilde, Türkiye ile kıyaslanabilir ormanlık alan yüzölçümüne sahip İspanya da 7 adet DHC-515 tipi uçak satın almak için sözleşme imzaladı. Bu uçaklardan 2’si AB ülkelerinin kullanımına açık olacak. İspanya ayrıca, çift motorlu uçak filosundaki 17 adet CL-215 ve CL-415 tipi uçakların modernizasyonu için 375 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.