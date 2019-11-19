Samanyolu Haber /Gündem / KONDA araştırdı: Türkiye'nin yüzde kaçı Kürt, yüzde kaçı Sünni? /19 Kasım 2019 17:36

KONDA araştırdı: Türkiye'nin yüzde kaçı Kürt, yüzde kaçı Sünni?

KONDA tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 16'sı "Kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz?" sorusuna 'Kürt' yanıtını verdi.

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Gazeteci-yazar Murat Yetkin, kendi internet sitesinde 'Türkiye’de kaç Kürt, kaç Sünni, kaç Alevi yaşıyor?' başlığıyla yayımladığı yazısında KONDA'nın Kasım 2019'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktardı.

Yetkin, şunları söyledi:

"Bekir Ağırdır yönetimindeki KONDA araştırmacıları 2018’de, 36 il, 291 ilçe, 951 mahalle veya köyde görüştükleri 5793 kişiye 'Kimliğinizi ne olarak biliyorsunuz veya hissediyorsunuz?' sorusunu sormuşlar.

Kürt yanıtı, kadınlar ve erkeklerde yüzde 16 çıkmış. Türkiye’nin 2018 sonu itibarıyla nüfusu 82 milyonun biraz üzerinde çıktığına göre, bu bulguya Türkiye’de kendisini Kürt olarak tanımlayan 13 milyondan fazla vatandaş olduğu sonucuna varılabiliyor.

Aynı soruya 'Türk' yanıtını verenler, erkeklerde yüzde 76, kadınlarda yüzde 77 olmuş. Aynı hesaba göre, 82 milyon vatandaştan köken aidiyetini Türk olarak tanımlayanlar 62 milyondan biraz fazla. Yüzde 3 (yaklaşık 2,5 milyon kişi) kendisini Arap, yüzde 2’ye yakın da (yaklaşık 1,5 milyon) Zaza olarak tanımlamış. Başka köken aidiyetini açıklayanların toplamı da yüzde 3, yani 2,5 milyon kadar.

KONDA araştırmasına katılanlara 'Kendinizi ait hissettiğiniz dininiz, mezhebiniz nedir?' diye de sorulmuş.

Kendisini Sünni-Hanefi olarak tanımlayanlarda erkekler ve kadınlar arasında fark çıkmış; erkeklerin yüzde 71’i, kadınların yüzde 74’ü 'Sünni ve Hanefi' aidiyet bildirmiş. Ortalama alınacak olursa 82 milyonun 60 milyonu demek.

Kendisini Sünni-Şafi olarak tanımlayanlar erkekler ve kadınlarda yüzde 13; bu da 11 milyona yakın demek.

Kendisini Alevi olarak tanımlayanların oranı, kadınlarda ve erkeklerde yüzde 5; bu da 2018 sonu itibarıyla 4 milyonun biraz üzerinde nüfus demek.

KONDA’nın 'diğer Müslüman' olarak tanımlayan yüzde 4’lük, 3 milyonun üzerinde bir nüfus var; buna Şii-Caferi mezhebine aidiyet belirtenler dâhil.

Gayrı Müslimler yüzde 1’in altında."
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