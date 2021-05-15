KONDA Genel müdürü: İktidarın toplumsal desteğinde müthiş bir çözülme var

Kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, gazeteci Ruşen Çakır’la Medyascope TV’de yayınlanan söyleşisinde açıklamalarda bulundu.





Kronos Haber'in haberleştirdiği yayına göre toplumda AKP’nin ‘seçim kaybetmeyeceği’ algısının kırıldığını belirten Ağırdır, oy kayışının da muhalefet bloğuna doğru olmadığını belirtti.

Ağırdır’a göre “Muhalefet kazanırsa yönetebilir mi?” sorusunun cevabının toplumda yanıt bulması için muhalefet partilerinin çalışması gerekiyor.







İKTİDARDA MÜTHİŞ ÇÖZÜLME

“AK Parti’den ya da iktidar bloğunun bütününden bir oy çözülmesi olduğunu bizim araştırmalarımız da dâhil bütün araştırmalar gösteriyor” diyen Bekir Ağırdır, “Sayılar 1 puan eksiktir fazladır, ayrı bahis ama özü itibariyle, iktidar bloğunun toplumsal desteğinde müthiş bir çözülme var” ifadelerini kullandı.





‘AK PARTİ KAYBETMEZ’ DUYGUSU KIRILDI





Ağırdır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak henüz muhalefet bloğuna doğru oy tercihine dönüşmüş bir seçmen yönelişi yok. Bunun sebeplerinden birisi elbette kültürel kimlikler, kutuplaşma meselesi. Ama bir yandan da ‘Muhalefet bu sorunları yönetebilir ve çözebilir’ algısının oluşup oluşmadığı meselesi. Artık şu noktaya gelindi: Birincisi, ‘AK Parti kaybetmez. Erdoğan sahneye çıkar gene halleder’ duygusu kırıldı.





‘İKTİDAR KAYBEDECEK’ NOKTASINA GELİNDİ





Toplum, ‘İktidar kaybedecek’ noktasına kadar geliyor. Peki, muhalefet kazanabilir mi? İkinci adımda, toplumun zihninde bunu oluşturulması lâzım. Üçüncü adımda da ‘Muhalefet kazanırsa yönetebilir mi?’ dedirtmek lâzım. Bu konuda birtakım çalışmalar yapılıp yapılmadığını bilmiyorum ama 2018 öncesinden farklı olarak, muhalefetin birbiriyle diyalog içinde olduğunu sanıyorum, en azından zihnen.”