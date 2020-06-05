KONDA son seçim anketini açıkladı

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağırdır, başkanlık sistemi sürecinin halka anlatıldığında 'sihirli değnek' imajına dikkat çekerek, gelinen noktada hiçbir sorunun çözülmediğini söyledi.





Beklentinin başka bir yöne çevrilmesi için iktidar bloğunun yeni bir başarı hikayesine ihtiyacı olduğunu savunan Ağırdır, özetle şöyle konuştu:







"Bir gerilim siyaseti takip ediliyor. Sadece HDP değil CHP de hatta zaman zaman İyi Parti ve Saadet Partisi de kriminalize edilmeye çalışılıyor. Başarı hikayesi yerine hep bir gerilim üretiliyor. Genel mantık hep iç ve dış düşmanla mücadele üzerine kurulu.





Kutuplaşmanın artık iktidar bloğuna getireceği artı oy yok. Ama kaybolmanın ve eksilmenin önüne fayda olarak koyuluyor bu şimdi. Bu gerçekte böyle çalışacak mı göreceğiz."





DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin AKP için büyük bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Ahmet Davutoğlu'nun 'Haydi mindere' şeklindeki söylemleri karşısında AKP'nin bocaladığı kesin. Bu sene sonuna kadar iki partinin de seçime gireceği açık. '6 ay oldu yüzde 5'in üzerine çıkamadılar' gibi bir söylemin de doğru olmadığını düşünüyorum.





İktidarın siyasette sertleşmesinin sebebi ise, Gelecek Partisi yüzde 2 alacaksa bunu AKP'den alacak çünkü. DEVA 2 alacaksa bunu AKP ve diğer muhalif partilerden alacak. Ama her halükarda alacakları 1 puan AKP'nin iktidara ulaşma gücünü etkileyecek.





Ancak buna rağmen iktidarın bütün çabası yeni oy getirmiyor. Anlamaları ve görmeleri gereken bu.





Şunu söyleyebilirim; İnsanlar AKP'den çözülüyor ama gidecek yer bulamıyor."





Erken seçim beklemediğini söyleyen Ağırdır, şubat ayında yaptıkları araştırmada kararsızların yüzde 36 ile birinci parti göründüğünü, AKP'nin yüzde 30'un altına düştüğünü tespit ettiklerini açıkladı.





Ağırdır, yeni partilerin yüzde 36'lık kararsız kitleyi kendilerine çekebileceğini söyledi. Ağırdır ayrıca, kutuplaşmanın seçime kadar artacağı tahmininde de bulundu.