KONDA'dan yeni parti açıklaması

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır’a göre Davutoğlu ve Babacan’ın partilerinin ittifak kombinasyonlarında değişiklik yaratabileceğini söyledi ve “Bu iki parti yarım puanlık oy da alsalar bu AK Parti’nin canını çok yakacak” dedi.







Babacan’ı medyaya verdiği demeçlerden üzerinden değerlendiren Ağırdır, “Ağırlıklı olarak söylemi doğrudan AK Parti veya Tayyip beyi eleştirmekten daha çok bugün gelinen noktadaki tıkanmışlık üzerinden bir yürüyor. Ve daha çok profesyonel siyasetçilerle ilişki kullanmayı hedefleyen bir dili var” diye konuştu.





Davutoğlu’nun Babacan’dan farklı olarak daha net bir siyasi vizyonla yola çıkacağını söyleyen Ağırdır, Davutoğlu’nun ağırlıklı olarak AKP örgütü ile ilişkili olduğunu belirtti. Bu durumun AKP’de rahatsızlık yarattığını ifade eden Ağırdır, Davutoğlu’nun AKP’den çözülen, eli sola gitmeyen, CHP’ye yanaşmayan kitlelerden kendine oy alma potansiyelin Babacan’dan daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Ağırdır, “Davutoğlu’nun başlangıçtaki etkisi Babacan’dan daha yüksek” dedi.





Babacan ve Davutoğlu’nun ittifak kombinasyonlarını değiştirebileceğini söyleyen Ağırdır, şöyle devam etti:





“Hem Babacan hem Davutoğlu’nun partisi ittifak kombinasyonlarını çok etkileyecek. İttifakların fay hatlarında bir dip dalga yaratacak. Bu iki parti yarım puanlık oy da alsalar bu AK Parti’nin canını çok yakacak.”