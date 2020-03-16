KONDA'nın ilk koaonavirüs araştırmasının sonuçları açıklandı

7-8 Mart tarihlerini arasında yapılan araştırmanın sonuçları toplumun yüzde 97'sinin koronavirüsün ne olduğu konusunda duyuma sahip olduğunu gösteriyor. Yüzde 86,5’i virüsün nasıl yayıldığını ve yüzde 85’i de tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiğini biliyor.





Buna rağmen toplumun yüzde 55'i sadece yapılması gerekenleri yapıyor.





Yine araştırma bulgularına göre toplumun yüzde 45’i Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının bu virüse karşı yeterli önlem aldığına ve yine yüzde 45’i ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine inanıyor.

















Bekir Ağırdır'ın Konda'nın araştırmasından çıkan bulgulara ilişkin yorumları şöyle:





– Riskin ne olduğu ve tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiği bilinmekte ve fakat toplumun yarıya yakını pratikte bu tedbirleri almamakta veya uygulamamaktadır.





– Ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ve buna bağlı olarak da devlet kurumlarına olan güvenin böylesi bir toplum sağlığı ve salgın meselesinde bile etkili olduğu anlaşılmaktadır.





Halbuki, tüm siyasi tercih ve pozisyonlarımızdan bağımsız olarak tehlike ve mesele gerçektir. Bu noktadan hareketle karar verici pozisyonlarda olan abonelerimize önerilerimiz şöyledir:





– Virüs ve salgının ne olduğuna dair bilgi amaçlı çabadan daha çok tedbirlerin uygulanması amaçlı çabaların yoğunlaştırılması ve hatta sorumlu olduğumuz alanlarda tedbir amaçlı uygulamaların zorunlu hale getirilmesi daha yararlı olacaktır.





– Salgına karşı güvenli ortamı sağlamanın yolunun çalışanların, katılımcıların, yani tüm paydaşların arzulu ve gönüllü gayretlerinin ön koşul olacağından hareketle güven ortamının sağlanması, şeffaflık, açıklık ilkelerinin esas alınmasının elzem olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.