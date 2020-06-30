Samanyolu Haber /Gündem / KONDA'ya göre AKP nerelerde çözülüyor? /30 Haziran 2020 12:21

KONDA'ya göre AKP nerelerde çözülüyor?

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKPi’ye oy desteğinin azaldığını, partinin yeni seçmen kitlelerinden oy alamadığını ve özellikle metropollerdeki seçmeninde bir çözülme görüldüğünü söyledi.

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T24’te Murat Sabuncu’ya açıklamalar yapan Ağırdır, AKP’den kopan seçmenin ‘gri alanda beklediğini’ dile getirdi. Ağırdır, partinin entelektüel kapasite ve siyasi maharet konusunda bir sıkışma içerisinde olduğunu ifade ederek, “AK Parti’nin çaydanlığı fokurduyor ve bakıldığı zaman paniklemiş durumda. Tepkisel davranıyor. Yeni bir strateji veya vizyon geliştiremiyor. Ama bundan sonra ne olacağı sadece AK Parti’deki çözülme ile ilgili değil, muhalefetin veya diğer partilerin ne üreteceğine de bağlı. Henüz ne olacağı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil” şeklinde konuştu.

“BUHAR MUHALEFETE YAĞMUR OLMUYOR”

AKP’nin içinde bulunduğu durum için “fokurdayan çaydanlık” benzetmesini yapan Ağırdır, partiden koparak gri alanda bekleyen bir seçmen kitlesi olduğunu, muhalefetin bu seçmen kitlesini henüz kendine çekemediğini ve bunun için yeni bir söylem geliştirmesi gerektiğini söyledi. Ağırdır, şunları söyledi:

“Muhalefette farklı partiler var. Elbette her birinin farklı siyasi idealleri, pozisyonları, ideolojileri ve tercihleri var. Ama hepimizin içinde var olacağı, doğru ve ortak yaşamı huzurlu kılacak olan kurum ve kuralları savunan bir pozisyonda durmadıkları sürece, o AK Parti’nin çaydanlığındaki buhar, onların toprağına yağmur olarak düşmüyor. Bunu bir türlü anlamak istemiyorlar, anlamıyorlar da. O zaman yeniden aynı siyasi tabloya ve tartışmalara geri dönüyoruz.”

AKP'nin yeni genç seçmen kitlelerinden oy toplayamadığını da belirten Ağırdır, partinin kendi seçmeniyle ilişkisi konusunda da yeni bir strateji veya vizyon geliştiremediğini dile getirdi. Ağırdır, Z kuşağı tartışmaları için de “Anaokulundan itibaren bu ülkede farklı dillerin ve kültürlerin var olduğunu ve aynı zamanda nasıl bir hayattan mahrum kaldığını gören, hayattaki hayalleri güçlü, öfkeli gençler var” diye konuştu.

“GÜL’ÜN ‘PARTİ DEVLETİ’ VURGUSU ÖNEMLİ”

Abdullah Gül’ün ‘parti devleti’ vurgusunu da değerlendiren Ağırdır, AKP’nin iktidara geldiği dönemdeki iddialarından uzaklaştığını dile getirerek, “Dolayısıyla devlet mi AK Partileşiyor, AK Parti mi devletleşiyor tartışması incir çekirdeği içindeki bir tartışma. Ama böyle bir birlikteliğin olduğuna ve AK Parti’nin 2002’den çok farklı bir noktada olduğuna ben de katılıyorum. Ama tabii ki bunu AK Parti’nin kurucuları içinde yer alan birisinin söylüyor olması çok önemli” ifadelerini kullandı.
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