Samanyolu Haber /Gündem / Halkın parasıyla konfetili rezalet! /28 Kasım 2019 15:48

Halkın parasıyla konfetili rezalet!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarında "israf, görgüsüzlük ve gösteriş" bir davranış şekline dönüştü. Halkın vergilerinin AKP'li bürokratlar tarafından nasıl çarçur edildiğini Çankırı'da yapılan konfetili tören bir kere daha gözler önüne serdi.

Çankırı'da konfetili rezalet!

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koltuğuna “vekaleten” atanan Sadık Ak için Ak’ın görev yapacağı binaya girişinde yollarına çiçekler döküldü, konfetiler patlatıldı. 

Görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren çok sayıda kullanıcı, "Gelin nerede kaldı? Konfetilerin havada uçuştuğu, yukarıdan aşağı güllerin atıldığı bu şatafatlı görüntüler olsa olsa bir düğünde çekilmiştir." yorumunda bulundu. 

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne “vekaleten” tayin edilen Sadık Ak (çiçek tutan üç kişinin ortasında) için il müdürlüğü binasında konfetiler ve güller havada uçuştu.

Bazı kullanıcılar ise halkın vergilerinin bu şekilde çarçur edilmesine tepki göstererek, "Tek kelime ile rezalet!" dedi.
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