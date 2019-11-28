Halkın parasıyla konfetili rezalet!





Görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren çok sayıda kullanıcı, "Gelin nerede kaldı? Konfetilerin havada uçuştuğu, yukarıdan aşağı güllerin atıldığı bu şatafatlı görüntüler olsa olsa bir düğünde çekilmiştir." yorumunda bulundu.





Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne “vekaleten” tayin edilen Sadık Ak (çiçek tutan üç kişinin ortasında) için il müdürlüğü binasında konfetiler ve güller havada uçuştu.







Bazı kullanıcılar ise halkın vergilerinin bu şekilde çarçur edilmesine tepki göstererek, "Tek kelime ile rezalet!" dedi.



Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koltuğuna “vekaleten” atanan Sadık Ak için Ak’ın görev yapacağı binaya girişinde yollarına çiçekler döküldü, konfetiler patlatıldı.