Kongre baskını zanlısına rekor ceza: 18 yıl hapis

Başkent Washington’da görülen davanın karar duruşmasında konuşan 6 Ocak saldırısı zanlısı Rhodes, “Bu ülkenin aşırı derecede kutuplaşmış olduğuna inanıyorum. Sadece ben değil, 6 Ocak sebebiyle yargılanan herkesi siyasi mahkum olarak görüyorum” dedi.



Stewart Rhodes, cezaevindeki hücresinden “bu rejimin suçlarını ifşa edeceğini” ileri sürerek mahkeme kararına meydan okudu.



Yargıç: “Bu ülkeye ve demokrasisine yönelik bir tehditsiniz”



Davaya bakan Yargıç Amit Mehta ise cezayı açıklamak üzere sanığa hitap ederken, “Bu ülkeye, cumhuriyete ve bu demokrasinin dokusuna yönelik bir tehdit ve tehlike oluşturuyorsunuz. Siz siyasi bir mahkum değilsiniz” ifadelerini kullandı.



Yargıç Mehta, “Serbest kaldığınız an, bu her ne zaman olacaksa, hükümetinize karşı silahlanmaya hazır olacaksınız” dedi.



Yale Üniversitesi mezunu avukat ve eski bir paraşüt birliği askeri olan Rhodes, Kasım ayında federal jüri tarafından suçlu bulunmuştu.



ABD’de Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tanımayan Trump destekçileri, seçimi kazanan Joe Biden’ın zaferinin onaylanacağı oturumu engellemek amacıyla 6 Ocak’ta Kongre’ye girmişti.



6 Ocak Kongre saldırısı davasında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle şimdiye kadar binden fazla kişi yargılandı.



18 yıl hapis cezası alan Stewart Rhodes şimdiye kadar en ağır hapis cezasına çarptırılan sanık.



Savcı: “Sanık daha birkaç gün önce rejim değişikliği çağrısı yaptı”



Savcılar iktidar devrini güç kullanarak engelleme planının mimarı olduğunu söyledikleri Rhodes için 25 yıl hapis cezası talep etmiş ve ağır bir hapis cezasının gelecekte şiddeti caydırmak için gerekli olduğunu savunmuştu.



6 Ocak saldırısında Kongre binası içine girmeyen Rhodes’un, ihtiyaç duyulması halinde başkent Washington’a silah sevkiyatı yapmak üzere, başkente komşu Virginia eyaletinde bir otelde “hızlı reaksiyon gücü”ne liderlik ettiği belirtiliyor.



Federal savcı Kathryn Rakoczy, “Sayın Rhodes hükümetimizin üyelerini başkanlık seçiminin ardından iktidarın hukuki şekilde devrini engellemeye zorlamak amacıyla güç kullanma ve şiddete başvurmaya yönelik komploya liderlik etmiştir. Mahkemenin de karar verdiği gibi, bu terörizmdir” ifadelerini kullandı.



Savcı Rakoczy, Rhodes’un cezaevinden verdiği röportajlarda 2020 seçiminin çalındığı ve 2024 seçiminde de çalınacağı yönündeki asılsız iddiaları yinelemeye devam ettiğine ve daha birkaç gün önce de rejim değişikliği çağrısı yaptığına işaret etti.



Ses kayıtları ve mesajlarda “iç savaşa hazırlanın” çağrısı



Duruşmada Rhodes’un seçimlerden iki gün sonra şifreli bir sohbette takipçilerine “zihin, beden ve ruhunuzu iç savaş için hazırlayın” dediği kayıtlar da savcılar tarafından vurgulandı.



Mahkemede dinletilen bir ses kaydında Rhodes’un 6 Ocak saldırısı öncesinde “Elimizde tüfeklerle gelene kadar bizden korkmayacaklar” dediği; yine saldırı öncesinde paylaştığı bir mesajda da, “Eğer savaşarak bunu durdurmazsak, 6 Ocak’ta bu Cumhuriyet’in tabutuna son çiviyi çakacaklar. Tercihen Trump’la ya da Trump’sız, başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandığı belirtiliyor.



Aşırı sağcı milis grubun kurucusu



Silahıyla kendisini kazara yüzünden yaralayan ve bir gözüne bant takan 58 yaşındaki Rhodes, 2009 yılında Oath Keepers adlı aşırı sağcı grubu kurmuş; grup yıllar içinde en büyük hükümet karşıtı milis grubuna dönüşmüştü.



Milis grubunun üyeleri arasında, ABD ordusunda şu anda görevli olan ya da daha önce görev yapmış eski askeri personel ve polis memurları da bulunuyor.