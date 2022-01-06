Samanyolu Haber /Dünya / Kongre baskınının yıldönümünde Biden: "Eski Başkan çıkarlarını ABD'den üstün tuttu" /06 Ocak 2022 19:16

Kongre baskınının yıldönümünde Biden: "Eski Başkan çıkarlarını ABD'den üstün tuttu"

Eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından geçen yıl ABD Kongresi’ne düzenlenen baskının birinci yıldönümünde Başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris saldırının hedefi olan Kongre binasında yaptıkları konuşmada birlik ve demokrasi mesajı verdi.

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Biden konuşmasında, 6 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen olaylardan eski Başkan Trump’ın sorumlu olduğuna vurgu yaparak, “Yaralı egosuna demokrasimizden ve Anayasamız’dan daha fazla önem veriyor” ifadelerini kullandı. Biden, “Eski Başkan, 2020 seçimleri hakkında yalanlar uydurdu. Bu şekilde davrandı çünkü kendi çıkarlarını ABD’nin çıkarlarından üstün tututuyor.”

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3 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen başkanlık seçimlerinde rakibi Trump’ın önüne geçen Başkan Biden’ın galibiyetinin Kongre’de resmi olarak onaylandığı 6 Ocak 2021 tarihinde Washington’da toplanan kalabalık bir grup Trump destekçisi Kongre binasına baskın düzenlemişti. Onlarca polis memurunun yaralandığı ve 5 kişinin yaşamının yitirdiği olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 700’den fazla kişi yargılanıyor.

Bazı Cumhuriyetçiler’in de desteğiyle Demokratlar geçen yıl Trump’a karşı, baskını teşvik ettiği gerekçesiyle azil süreci başlatmıştı.

Ülke tarihine geçen olayın ilk yıldönümünde bugün kameralar önünde Başkan Yardımcısı Harris’in ardından konuşan Biden, “kutsal yer” olarak nitelendirdiği Kongre baskınıyla ilgili olarak eski Başkan Trump’ın adını doğrudan vermeden şu ifadeleri kullandı: “Halkımıza, anayasamıza saldırıldı. Acımasız bir saldırı karşısında sayıları yetersiz kalan Kongre polisi, Washington Metropol Polisi, Ulusal Muhafızlar ve diğer cesur güvenlik güçleri hukukun üstünlüğünü korudu. Demokrasimiz ve halk dayandı. Halk olarak bizler üstün geldik. Tarihimizde ilk kez bir başkan, şiddet eğilimiyle Kongre’ye doğru yürüyen kalabalığı engellemeyerek, görev devrinin barışçı bir şekilde gerçekleştirilmesinin önüne geçmeye çalıştı. Ama başarılı olamadılar, yenildiler!”

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Kongre’ye saldıranlar arasında, ülkede geçmişte yaşanan iç savaşta ırkçılık yanlılarının benimsediği konfederasyon bayrağını taşıyanlar olduğunu hatırlatan Biden, “İç Savaş döneminde bile” bu bayrağı taşıyanların Kongre binasına “böylesi bir saldırı gerçekleştirmediğine” dikkat çekti.
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