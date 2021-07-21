Samanyolu Haber /Dünya / Kongre baskınıyla ilgili ilk ceza /21 Temmuz 2021 13:06

Kongre baskınıyla ilgili ilk ceza

ABD’de 6 Ocak tarihinde Kapitol’e yapılan baskınla ilgili ilk hapis cezası verildi. Kapitol baskını sırasında Senato odasına giren Paul Hodgkins, sekiz ay hapis cezası aldı.

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CNN’de yer alan habere göre, 38 yaşındaki Paul Hodgkins, ABD’de gerçekleşen 6 Ocak Kapitol baskınıyla ilgili hapis cezası alan ilk kişi oldu. 6 Ocak günü, seçmenler kurulu oylarının sayıldığı sırada Senato odasına üzerinde Donald Trump tişörtü ve elinde Trump bayrağıyla giren ve 15 dakika boyunca çıkmayan Hodginks suçunu itiraf etti. 

Adalet Bakanlığı, Hodgkins hakkında 1.5 yıl hapis cezası talep etmiş, bu cezanın bu tarz eylemlere geçmek isteyen kişilere bir emsal oluşturacağını savunmuştu.

Bölge yargıcı Randolph Moss, Hodgkins’in demokrasiye karşı büyük bir suç işlediğini söyledi ancak Kapitol baskınındaki şiddet eylemleri içinde bulunmadığı ve özür dilediği için cezasını sekiz ay olarak belirledi.

Hodgkins duruşmada 10 dakika süren bir ifade vererek baskında yer aldığı için  özür diledi.

Kapitol baskınıyla ilgili şu ana kadar 20 kişi suçunu kabul etti ve yargılamalarının sonlanması bekleniyor. Baskında yer alan çok sayıda insan ise savcılarla müzakereleri sürdürüyor. Bazı eylemciler ise dava sürecini uzatmaya çalışıyor. 
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