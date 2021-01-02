Kongre İlk Kez Trump'ın Vetosunu Aştı

Trump’ın vetosunu geçersiz kılmak için ender bir Yeni Yıl Günü oturumu için toplanan Senato 13’e karşı 81 oyla, gerekli üçte iki çoğunluğun epey üzerinde bir oranla, dört yıllık yönetiminde ilk defa Trump’ın vetosunu devre dışı bırakmış oldu. Senato’nun kararı yeni Kongre üyelerinin yemin etmesinden sadece iki gün önce geldi.







Cumhuriyetçiler’in ağırlıkta olduğu Senato, tasarıyı bu ayın başlarında başkanlık vetosunu geçersiz kılmak için gerekecek marjın çok üzerinde bir farkla 13’e karşı 84 oyla onaylamıştı. Trump, daha önce sekiz yasa tasarısını veto etti. Trump'ın imzası olmadan tasarıların kanun haline gelmesi için Kongre’nin iki kanadından da ihtiyaç duyulan üçte ikilik oy çokluğuna ulaşamadığından, bu vetolar aşılamamıştı.



