Kongre İlk Kez Trump'ın Vetosunu Aştı

Trump’ın vetosunu geçersiz kılmak için ender bir Yeni Yıl Günü oturumu için toplanan Senato 13’e karşı 81 oyla, gerekli üçte iki çoğunluğun epey üzerinde bir oranla, dört yıllık yönetiminde ilk defa Trump’ın vetosunu devre dışı bırakmış oldu. Senato’nun kararı yeni Kongre üyelerinin yemin etmesinden sadece iki gün önce geldi.
Cumhuriyetçiler’in ağırlıkta olduğu Senato, tasarıyı bu ayın başlarında başkanlık vetosunu geçersiz kılmak için gerekecek marjın çok üzerinde bir farkla 13’e karşı 84 oyla onaylamıştı. Trump, daha önce sekiz yasa tasarısını veto etti. Trump'ın imzası olmadan tasarıların kanun haline gelmesi için Kongre’nin iki kanadından da ihtiyaç duyulan üçte ikilik oy çokluğuna ulaşamadığından, bu vetolar aşılamamıştı.
Kongre'deki Cumhuriyetçiler, dört çalkantılı yıl boyunca büyük ölçüde Başkan’ın yanında yer alıyordu. Ancak savunma bütçesi tasarısını veto konusunda arkasında yer almadıkları için Trump’ın hedefindeydiler.
Başkan Trump, başarısız olan yeniden seçim kampanyası sırasında kendisine karşı önyargılı davrandığını iddia ettiği sosyal medya şirketlerini sınırlayamadığını söyleyerek savunma tasarısını geçen hafta veto etmişti. Trump, İç Savaş sırasında köleliği savunan güney eyaletlerinin komutanlarının adlarını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesine izin verilmesine de karşı çıkıyor. Trump ayrıca hiçbir kanıt sunmadan savunma tasarısının en büyük kazananının Çin olacağını iddia ediyordu.
Trump veto mesajında, tasarının dış politika hedeflerini "özellikle ABD askerlerini eve getirme çabalarını" kısıtladığını da belirtti. Trump, tasarıdaki Afganistan ve Almanya'dan binlerce askeri geri çekme planına şartlar getiren hükümlere atıfta bulunuyordu. Tasarı, Savunma Bakanlığı’nın önerilen geri çekilmelerin ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atmayacağını onaylayan raporlar sunması şartı getiriyor.
Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak bilinen savunma tasarısı, ABD askerleri için yüzde 3 maaş zammı öngörüyor ve askeri programlarda ve inşaatta 740 milyar dolardan fazla yetki veriyor.
Yasanın hükümleri arasında Türkiye’ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları çerçevesinde getirilen yaptırımların, tasarının yasalaşmasından itibaren 30 gün içinde uygulanması zorunluluğunu da yer alıyor. Ancak ABD yönetimi, tasarı yasalaşmadan Türkiye’ye yaptırım uygulama kararını açıkladı.
Trump ile nadiren fikir ayrılığına düşen Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da Başkan’ın veto tehdidine rağmen savunma bütçesi yasa tasarısının kabul edilmesi çağrısında bulunmuştu. Cumhuriyetçi McConnell, yaklaşık altmış yıldır süren savunma politikası tasarısını kabul etme serisini sürdürmenin Kongre için önemli olduğunu söylemişti. McConnell, "Arka arkaya 59 yıl boyunca yıllık bir NDAA çıkardık ve devam ediyoruz" demişti.
Savunma Bakanlığı’nın politika hedeflerini belirleyen tasarı, birlik seviyeleri, yeni silah sistemleri ve askeri hazırlık, personel politikası ve diğer askeri hedeflerle ilgili kararları somutlaştırıyor. Askeri inşaatlar da dahil pek çok program ancak yasa tasarısı onaylanırsa yürürlüğe girebilir.