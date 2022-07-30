Kongre Saldırısı Soruşturması Derinleşiyor

Komisyon o dönem kabinede görevli bakanların Başkan Donald Trump’ın Kongre saldırısının ardından Anayasa’nın 25. Ek Maddesi uyarınca görevden alınmaya çalışılması konusunda kabine içindeki tartışmaları irdeliyor.







Komisyonun bu çerçevede eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de kapalı kapılar ardında ifade vermesi için temasta olduğu biliniyor. Pompeo’nun önümüzdeki günlerde komisyonla görüşmesi ihtimali bulunuyor.





6 Ocak Komisyonu Trump’ın eski genel sekreteri Mick Mulvaney ile de mülakat yapmıştı. Mulvaney, 2020 yılına kadar bu görevdeydi ve daha sonra Kuzey İrlanda özel temsilciliği görevine atanmıştı. Mulvaney bu görevden de 6 Ocak Kongre saldırısının ardından istifa etmişti.



