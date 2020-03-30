Konkardato işe yaramadı :Bir ayakkabı devi daha iflas etti





Son dönemde Hotiç, Eser, Yeşil Kundura, Kemal Tanca ve Beta gibi dev ayakkabı şirketleri konkordato ilan etmişti. Sektörden bu sefer bir iflas haberi geldi.





Diken'in haberine göre köklü ayakkabı markası Beta, konkordato talebiyle başvurduğu mahkemeden eli boş döndü. Mahkeme, markaya bağlı iki şirketten biri için iflas kararı verdi, ikinci şirketin konkordato talebini ise reddetti. İflas kararı verilen şirketin tasfiyesine başlandı.





Beta’nın temeli yarım asır kadar önce atıldı. Ercan İkiışık ve Taner İkiışık’ın sahibi olduğu marka ilk mağazasını 1985 yılında Nişantaşı’nda açtı. Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden Beta yılda 150 bin çift ayakkabı üretiyordu.





Ünlü marka iki yıl önce, birçok ayakkabı devi gibi, yaşadığı mali zorluğu aşamayınca konkordato talep etmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Şubat 2019’da konkordato talep eden Beta Ayakkabı Sanayi ve Ticaret AŞ ve Beta İç Ve Dış Pazarlama AŞ’ye bir yıllık kesin mühlet vermişti.





Bu süreçte hacizlere karşı korumaya alınan şirketler için verilen sürenin dolmasıyla birlikte mahkeme, Beta Ayakkabı AŞ’nin konkordato talebini redderken, Beta İç ve Dış Pazarlama için iflas kararı verdi.





Şirket için tasfiye süreci de başladı. Önemli bir bölümü İstanbul’da bulunan Beta mağazalarının, iflas kararı verilen şirkete bağlı olduğu anlaşıldı.