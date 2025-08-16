Samanyolu Haber /Ekonomi / Konkordato uygulamasında yeni düzenleme /16 Ağustos 2025 13:43

Konkordato uygulamasında yeni düzenleme

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan “Konkordato Gider Avansı Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre konkordato talep edenler, gider avansını başvuru sırasında mahkeme veznesine yatırmak zorunda olacak. Avans, tebligat, ilan, bilirkişi, konkordato komiseri ve iflas giderleri gibi tüm masrafları kapsayacak.

SHABER3.COM

Yeni düzenlemeyle birlikte konkordato talep edenler, gider avansını konkordato başvurusu sırasında mahkeme veznesine yatırmak zorunda olacak. Avans, tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan bedelleri, iflas giderleri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş-dönüş masraflarını kapsayacak.

GİDER AVANSI KALEMLERİ NELER?

Düzenlemeye göre konkordato talep eden:

* Bildirilen alacaklı sayısının üç katı tutarında tebligat gideri,
* Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak 7 ilan için asgari 2 bin TL,
* Basın-İlan Kurumu resmi ilan portalında yayımlanacak 7 ilan için belirlenen asgari bedel,
* 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti,
* Bir bilirkişi için belirlenen ücretin üç katı,
* Konkordato komiseri için asgari 2 bin 600 TL üzerinden hesaplanan beş aylık ücret,
* Diğer iş ve işlemler için 1.300 TL,
* İflasa tabi olanlar yönünden 53 bin TL iflas gideri, toplamını avans olarak ödeyecek.

İADE VE İNDİRİM İMKANI

İflasa tabi olmayan borçlular için gider avansı miktarında mahkeme indirim yapabilecek. Avansın kullanılmayan kısmı ise hükmün kesinleşmesinden sonra talep edene iade edilecek. İade, talep edenin bildirdiği hesap numarasına elektronik ortamda aktarılacak; hesap numarası verilmemişse PTT aracılığıyla adrese gönderilecek.

Yargılama sırasında avansın yetersiz olduğunun anlaşılması halinde ise eksik kalan tutar tamamlanacak. Yeni tarife, 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanacak.
