Samanyolu Haber /Ekonomi / Konkordatolar ard arda geliyor /24 Temmuz 2020 20:57

Konkordatolar ard arda geliyor

Alman perakende devi Metro Group’un Türkiye’deki Real mağazalarını satın alan Beğendik, iflas erteleme istedi. İflas erteleme başvurusu hem Real, hem Beğendik mağazaları için yapıldı. Mahkeme şirketlere üç ay süre verdi.

SHABER3.COM

46 mağazası bulunan Beğendik ve 12 mağazası bulunan Real için iflas erteleme başvurusu yapıldı. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi Beğendik Yiyecek İçecek Gıda Turz. Hiz. İşl. San Ltd. Şti., Beğendik Mağaza İşletmeleri San. Tic. AŞ. ve Real Hipermarketler Zinciri A.Ş. için yapılan başvuruyu değerlendiren mahkeme, üç aylık geçici süre verdi.

Mahkeme, tedbir kararı vererek, şirketleri hacizlere karşı korumaya aldı. Mahkemenin tedbir kararı ile birlikte kayyum ataması da yapıldı. 

Mahkemeye yapılan başvuruda, şirketlerin yaşadığı sıkıntıların kaynağında, ekonomide yaşanan olumsuzlukların olduğu kaydedildi.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, Beğendik Mağaza A.Ş'nin 130 milyon 758 bin TL, Beğendik Yiyecek şirketinin 11 milyon 443 bin TL, Real Hipermarketler'in ise 713 bin 639 TL borca batık oldukları kaydedildi.

Beğendik, Real Türkiye’yi 2014 yılında bünyesine kattı. Real’in altısı İstanbul’da, dördü Ankara’da, birer tane de İzmit, Konya ve Antalya’da olmak üzere toplam 12 mağazası bulunuyor. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre yalnızca Real mağazalarında çalışan kişi sayısı bin 720.

Real'i alan Beğendik, birçok işçiyi tazminatsız işten atmıştı. İşçiler tazminatlarını alabilmek için uzun süre eylem yapmışlardı.

Beğendik ise 1986 yılında Kayseri'de kurulan ve 1993 yılında  Ankara  Kocatepe'deki mağazasını açarak büyümeye başlayan bir firma.

Real'i alarak İstanbul pazarına giren Beğendik’in geçmişte de İstanbul’a girme hamlesi olmuş ancak 1996’da girdiği İstanbul pazarından koşullar uygun olmadığından 2002’de çekilmek zorunda kalmıştı.

Beğendik, 1993 yılında Ankara Kocatepe mağazasını hizmete açarak büyümeye başlamıştı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor.

1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.

Üç şirketi için iflas erteleme isteyen Beğendik, daha önce de benzer zorlu bir süreç yaşamıştı. 2007 yılında Beğendik Mağaza İşletmeleri Tic. Ve San. A.Ş. için Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı vermişti. 
Şirketin 2002/176 numaralı iflas kararını Yargıtay da onadı. Şirket tasfiye masasına devredildi.

Şirket bu süreçte tüm alacaklılarını borçlarını ödemeyi sürdürdü. Yeniden faaliyetlerini sürdürmek isteyen şirket, iflas erteleme kararının kaldırılmasını istedi. Şirket avukatı Ayşe Duygu Özalp’in de girişimiyle, iflas müdürlüğü, mahkemeye talepte bulundu. Ticaret mahkemesi Ekim 2009’da şirket için verilen iflas kararını kaldırdı. Beğendik bu kararla birlikte yeniden faaliyetlerini sürdürmeye başladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konkordatolar ard arda geliyor Sonraki Haber >>

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:02:11