Samanyolu Haber /Ekonomi / Konseptini değiştiriyor: Kademeli olarak al-götür sistemine geçecek /11 Haziran 2020 11:54

Konseptini değiştiriyor: Kademeli olarak al-götür sistemine geçecek

Corona virüsü salgını kafe modellerini de değiştirecek. Starbucks, ABD ve Kanada'daki 400 şubesini kapatıp yerlerine al götür hizmet verilen yeni şubeler açmayı planlıyor. Dünya genelinde 30 bini aşkın şubesi bulunan ve salgın döneminde kapalı kaldığı için gelirleri keskin biçimde gerileyen şirket, kafe modelini değiştirecek.

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ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, önümüzdeki 18 ay içinde ABD ve Kanada’daki yaklaşık 400 şubesini kapatmayı planladığını açıkladı.

Corona virüsü salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan şirket, kafe modelinde de değişikliğe gidecek ve Kuzey Amerika’da sadece al götür hizmet veren yaklaşık 300 yeni şube açacak.

Dünya genelinde 30 bini aşkın şubesi olan şirketin Türkiye'de de 434 şubesi bulunuyor.

SALGIN DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRDI

Şirket, CNN’e gönderdiği e-postada, mevcut durumda ABD’deki yaklaşık 15 bin şubesinde satışların yüzde 80’inin al götür şeklinde olduğunu belirtti.

Bir Starbucks sözcüsü, “Zaten gelecekteki şubelerin nasıl olacağı üzerine düşünüyorduk, salgın aslında planlarımızı hızlandırmamızı sağladı” dedi. Şirket, böylece şubelerde insan yoğunluğunu da sınırlandırmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada ABD’de her büyük kentte geleneksel şubelerimiz ile al-götür şubelerinin karışımının olmasının planlandığı belirtildi.

Şirket, üçüncü mali çeyrekte, gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 milyar dolar azalmasını öngördüklerini açıkladı.

Şirket, ABD’de şubelerinin yüzde 95’ini yeniden açtığını duyurdu. Mayıs’ta şirketin satışları yüzde 43 düştü.
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