Konser soruşturmasına Mansur Yavaş'tan itiraz geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında verilen “soruşturma” iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Mansur Yavaş, yasal haklarını kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz başvurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki iddiaların “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” olduğunu değerlendirerek, İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep etmişti. İçişleri Bakanlığı da Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.

Mansur Yavaş soruşturma iznine ilişkin itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na sundu. Yavaş’ın itiraz dilekçesini, Danıştay Birinci Daire’ye iletilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na sunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş, yasal haklarını kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz başvurusunda bulunacağını belirtmişti. Yavaş, “Geçmiş döneme ilişkin onlarca şikayette, birimlerin yaptıkları işlerden belediye başkanının sorumlu tutulamayacağı yönünde kararlar verilmişken bugün tam tersi bir uygulamaya gidilmesi, açık bir çifte standarttır. Herkese ayrı ayrı işleyen bu adalet anlayışının kabul edilmesi mümkün değildir. Biz, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ve bu kararın da yargıdan döneceğine olan inancımız tamdır. Unutulmasın; hukuk bir gün herkese lazım olacaktır. Ayrıca yasal hakkımızı kullanarak en kısa sürede Danıştay’a itiraz edeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
