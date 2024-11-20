Samanyolu Haber /Gündem / Konser soruşturmasında 2 kişi görevden alındı /20 Kasım 2024 10:24

Konser soruşturmasında 2 kişi görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konserlerle ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme meydana geldi. Soruşturma sonuna kadar Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden alındı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da düzenlenen konserlerle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Bozkurt'u geçici olarak görevden aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından düzenlenen konserlerle ilgili ihbarlar üzerine inceleme başlatmıştı. ABB için başlatılan incelemenin ardından CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma, Beykoz Belediyesi hakkında da inceleme başlatılmıştı.
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