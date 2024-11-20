Samanyolu Haber /Gündem / Konser tartışmasında yeni perde: AKP'li belediye bir konsere 85 milyon lira harcamış /20 Kasım 2024 10:53

Konser tartışmasında yeni perde: AKP'li belediye bir konsere 85 milyon lira harcamış

Gazeteci Nevşin Mengü YouTube kanalında AKP'li Menemen Belediyesi'nin konser ve söyleşiler için ayırdığı milyonlarca liralık ödemelerin belgesine ulaştığını açıkladı. Mengü'nün açıkladığı belgeler arasında 85 milyon liralık bir ödeme bulunuyor.

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AKP'li belediyelerin borçlarını ödemek için başvurduğu yollardan biri olan Hazine'nin belediyeye devrettiği arazileri imara açıp tekrar Hazine'ye yüksek bedellerle satma veya borcu karşılığında verme dolandırıcılığını bu kez gazeteci Nevşin Mengü kanalında ele aldı.

MENEMEN BELEDİYESİ'NİN BİR KONSERE 85 MİLYON LİRA ÖDEDİĞİNİ AÇIKLADI
"Ebru Gündeş konserine ayrılan bütçe nedeniyle eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tabi ki eleştirelim ama bunları eleştirelim" diyen Mengü, İzmir'in tek AKP'li belediyesi olan Menemen Belediyesi'nin tek bir konsere 85 milyon lira harcadığını ortaya çıkardı.

İşte Mengü'nün o konuşması:

"CHP'li belediyeler konserleri biraz azaltacakmış. Özgür Özel, paramız yok halk ekonomik olarak zor durumda diyerek erken seçim çağrısında bulunuyor.

... AKP'li Menemen Belediyesi ise 30 Eylül-9 Ekim arası konser ve söyleşi organizasyonları düzenlemiş. 85 milyon, 4 milyon ve 1 milyon liralık ödemeler var. Ajda Pekkan, Sinan Akçıl, Perihan Savaş, Hülya Koçyiğit konser veren söyleşi yapan isimler arasında bulunuyor.

85 milyonluk konserin kimin verdiğini bilmiyorum.

Menemen Belediyesi ciddi SGK borçları olan bir belediye. Borçlarını ödemek için hazinedeki bazı arazileri önce belediyeye aktarıyorlar daha sonra belediyeler bu arazilere imar çıkarıp tekrar hazineye satıyorlar.

Bu ilk değil daha önce farklı AKP'li belediyelerde de gördük." açıklaması yaptı.
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