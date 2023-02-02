Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili Soylu sessizliğini bozdu

Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır.





15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu herkes biliyor. Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışan büyükelçiler, malum büyükelçinin girişimiyle Türkiye'ye operasyon çekmektedirler.