Samanyolu Haber /Gündem / Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili Soylu sessizliğini bozdu /02 Şubat 2023 11:25

Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili Soylu sessizliğini bozdu

Uzun süredir sessiz kalmakla eleştirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere, Hollanda ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluklarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın “güvenlik endişesi” gerekçesiyle İstanbul’da bulunan başkonsolosluklarını kapatmasının ardından Kanada da yakın bir zamanda Türkiye’de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak yurttaşlarına uyarıda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmaması eleştirilmişti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin  "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır.

15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu herkes biliyor. Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışan büyükelçiler, malum büyükelçinin girişimiyle Türkiye'ye operasyon çekmektedirler.
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