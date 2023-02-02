Konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçileri Bakanlığa çağrıldı

Türkiye'de terör eylemi tehdidi gerekçesiyle konsolosluklarının çalışmalarına ara veren ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Diğer yandan AKP'den de başkonsoloslukların 'güvenlik' uyarılarına ilişkin ilk açıklama geldi.



Ocak ayında Danimarka ve İsveç’teki Kuran yakma eylemleri sonrası artan güvenlik endişeleri nedeniyle İstanbul’da bulunan bazı konsolosluklar kapanırken, ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç gibi ülkeler Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına olası terör eylemlerine karşı uyarıda bulunmuştu.





AKP'DEN AÇIKLAMA



Yaşanan gelişmelere ilişkin iktidar cephesinden yapılan açıklamada AKP Sözcüsü Ömer Çelik "'Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez'' ifadelerini kullandı.