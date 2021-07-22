Kontakt lens kullanırken dikkat etmeniz gereken 10 kuraln

Kontakt lensler hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Ancak kontakt lenslerin yanlış kullanımı ciddi göz problemlerine yol açabiliyor.





Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar 10 maddelik bir kontakt lens kullanım kılavuzu hazırladı:





Madde 1. Kontakt lens almadan önce göz muayenesi olmalısınız. Muayenede göz doktorunuz size uygun kontakt lens ölçülerini ve göz derecelerinizi belirler.





Madde 2. Lenslerinizi takmadan ve çıkarmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın.





Madde 3. Önce kontakt lenslerinizi takmalı sonra makyaj yapmalısınız. Makyajınızı silmek istediğinizde de sıra aynıdır: Önce lenslerinizi, sonra makyajınızı çıkarın.





Madde 4. Her gün lens kabındaki solüsyonu dökün ve yerine taze solüsyon koyun. Yani kaptaki solüsyonun üstüne ekleme yapmayın.





Madde 5. Lens kabınızı daima yanınızda taşıyın. Bu sayede lenslerle acil bir sorun yaşarsanız veya geceyi dışarıda geçirirseniz, lenslerinizi çıkarma imkanınız olur.





Madde 6. Lenslerinizle uyumayın. Lensle uyumak ciddi göz enfeksiyonu (mikrop kapma) riskini artırır.





Madde 7. Lenslerinizle yüzmeyin ya da yüzecekseniz gözlerinizle havuz veya deniz suyunun temasını önleyecek bir yüzücü gözlüğü kullanın.





Madde 8. Kontakt lenslerinize musluk suyu temas ettirmeyin. Musluk suyu “Akantamoeba” ismi verilen ve lenslere yapışırsa ciddi göz enfeksiyonlarına yol açan bir mikrobu barındırabilir.





Madde 9. Asla renkli lenslerinizi bir başkasıyla ortak kullanmayın.





Madde 10. Kontakt lenslerinizi belirtilen kullanım süresinden uzun kullanmayın. Solüsyonunuzun son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş solüsyon kullanmayın.





Ayrıca gözlerinizde şu belirtiler olduğunda lenslerinizi çıkarın ve göz doktorunuza başvurun:





• Batma,

• Kızarma,

• Çapaklanma,

• Işık hassasiyeti, ışığa bakamama,

• Görme bulanıklığı,

• Kaşıntı.