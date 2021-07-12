Samanyolu Haber /Ekonomi / Konteyner getirme maliyeti İngiltere ile üç kat, Çin ile altı kat arttı /12 Temmuz 2021 12:47

Konteyner getirme maliyeti İngiltere ile üç kat, Çin ile altı kat arttı

Sektör temsilcileri, Türkiye'den İngiltere'ye konteyner getirmenin maliyetinin 3 katına, Çin'den getirmenin ise 6 katına çıktığını belirtti.

SHABER3.COM

Bloomberg HT'den Ceren Dilekçi'nin haberine göre Türkiye'den İngiltere'ye konteyner getirmenin maliyeti bir yılda nerdeyse 3 katına çıktı. Pandemi, Brexit, tedarik sıkıntıları, fiyat artışlarını beraberinde getirdi. İngiltere, yıllar sonra enflasyonla mücadele eder hale geldi. Sektör temsilcileri, hizmetler sektöründe en az yüzde 10 fiyat artışı olduğunu belirtiyor.

Nakliyede çok ciddi sıkıntı olduğunu kaydeden Gama Grup Yönetici Direktörü Ali Sancak, Türkiye'den geçen yıl 900 sterline getirilen konteyner fiyatının bu yıl 2500 sterline çıktığını ifade etti.

Çin'den konteyner getirmenin maliyeti ise 2 bin dolardan 12 bin dolara çıkmış durumda. Sektör temsilcileri, artan maliyetlere karşılık konteyner bulamadıklarını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konteyner getirme maliyeti İngiltere ile üç kat, Çin... Sonraki Haber >>

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:12