Konteyner kentte skandal iddia: 'İmamoğlu'na imza toplarsanız atılırsınız'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyası Hatay'da tehditle karşılaştı.





Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan AFAD’a ait Umut Umut Konteyner Kent’te imza toplanmasının ardından konteyner kentte yaşayanların bulunduğu WhatsApp grubuna yönetici tarafından "bir parti için imza verenler ve toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır” mesajı atıldı.





Yaşananları aktaran Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır, konuyla ilgili açıklama yapılmasını beklediklerini açıkladı.





Çakır, “Konteyner Kent yönetiminin attığı mesajdan AFAD haberdar mı, yönetici bu mesajı kimin talimatıyla attı?” diye sordu.





"HAPİSHANEYE ÇEVİRDİKLERİ KONTEYNER KENTLERDE TEHDİT EDİYORLAR"

Gazete Pencere'nin aktardığına göre, Defne'de bulunan Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır konteyner kentte yaşananları şu sözlerle anlattı:





"İLK Umut Konteyner Kent’te dün orada yaşayan insanların bulunduğu whatsaap grubuna bir mesaj atılıyor. ….





Orada bulunan depremzedelerin bize ulaşmasıyla bilgi sahibi olduk. Bir partiye üye olmak, faaliyetlerine katılmak anayasal haktır. Bu gerekçeyle 2 yıldır 21 m2’de yaşamak zorunda bırakılan depremzedeleri hapishaneye çevirdikleri konteyner kentlerde tehdit ediyorlar. İlk Umut Konteyner Kent yönetimi ve AFAD bir şeyle uğraşma istiyorsa, her yağmurda su basan, her fırtınada çatısı uçan, günlerce elektriksiz kalan konteyner kentte, orada barınmak zorunda kalan yüzlerce insan için güvenli, nitelikli, sağlıklı koşulları yaratsınlar.





Ve derhal bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Konteyner Kent yönetiminin attığı mesajdan AFAD haberdar mı, yönetici bu mesajı kimin talimatıyla attı?"