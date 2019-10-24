Samanyolu Haber /Dünya / Konteynerde çıkan 39 cesedin uyruğu ortaya çıktı /24 Ekim 2019 13:41

Konteynerde çıkan 39 cesedin uyruğu ortaya çıktı

İngiliz basını Essex bölgesinde bir kamyonun taşıdığı konteynerde ölü bulunan 39 kişinin Çinli olduklarını aktardı. ITV televizyonu bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde bulunan biri çocuk 39 kişinin Çin uyruklu olduklarını duyurdu.

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İhbar üzerine Waterglade Sanayi Sitesi'ndeki bir kamyonun taşıdığı konteynerde yapılan incelemede 39 ceset bulunmuştu.

Euronews'te yer alan habere göre Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan yola çıkarılan konteynerin gece yarısından sonra Essex'in Purfleet Limanı'na ulaştığı ve kamyon ile limandan alınan konteynerin Waterglade Sanayi Sitesi'ne getirildiği, aracın burada durakladığı sırada cesetlerin varlığının anlaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki bir erkek kamyon sürücüsünün gözaltındaki sorgusu devam ediyor.

Polis, ilk açıklamasında kamyonun Bulgaristan'dan geldiğini ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığını bildirmişti.
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