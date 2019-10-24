Konteynerde çıkan 39 cesedin uyruğu ortaya çıktı

İhbar üzerine Waterglade Sanayi Sitesi'ndeki bir kamyonun taşıdığı konteynerde yapılan incelemede 39 ceset bulunmuştu.







Euronews'te yer alan habere göre Belçika'nın Zeebrugge Limanı'ndan yola çıkarılan konteynerin gece yarısından sonra Essex'in Purfleet Limanı'na ulaştığı ve kamyon ile limandan alınan konteynerin Waterglade Sanayi Sitesi'ne getirildiği, aracın burada durakladığı sırada cesetlerin varlığının anlaşıldığı ortaya çıkmıştı.







Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki bir erkek kamyon sürücüsünün gözaltındaki sorgusu devam ediyor.





Polis, ilk açıklamasında kamyonun Bulgaristan'dan geldiğini ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığını bildirmişti.