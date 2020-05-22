Samanyolu Haber /Dünya / Konu kapandı: Kaşıkçı'nın çocukları katilleri affetti /22 Mayıs 2020 10:08

Konu kapandı: Kaşıkçı'nın çocukları katilleri affetti

2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasında Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, 'katilleri affettiklerini' ifade etti.

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2018'in ekim ayında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu binasında şaibeli bir şekilde öldürülen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, Twitter hesabından babasının ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Salah Kaşıkçı, paylaşımında "Şehit Cemal Kaşıkçı'nın oğulları olarak, katilleri affettiğimizi ve bağışladığımızı duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmüş, cansız bedenine ulaşılamamıştı.

Ankara, cinayetin Riyad'dan gönderilen 15 istihbaratçı tarafından işlendiğini öne sürmüş, Suudi kraliyet ailesi içinde de Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani'nin de aralarında bulunduğu bir dizi yetkili görevden alınmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah, daha önce de Suudi yargı sistemine 'güveninin tam olduğu' mesajını vermişti.

Salah Kaşıkçı, kraliyete muhalif isimlerin cinayeti suistimal ettiklerini söylemişti.

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