Konu MİT TIR'ları davası: Kılıçdaroğlu'nun dosyası artık ağır ceza mahkemesinde

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin davada Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası veren mahkeme heyetine yönelik açıklamaları nedeniyle yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı.





İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaklardır. Hakim hakim olmaktan çıktı, nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye gözünü saraya dikmiş" sözleriyle yargılandığı davada görevsizlik kararı vererek yargılamanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülmesine hükmetti.





DURUŞMADA AVUKATI HAZIR BULUNDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kılıçdaroğlu’nun avukatı Beyza Köroğlu katıldı. Avukat Köroğlu, “Görevsizlik ve yetkisizlik yönündeki önceki taleplerimiz geçerliliğini koruyor. Usule ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından müvekkilimizin savunmasının alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.





SAVCIDAN AĞIR CEZA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, duruşmada sunduğu mütalaada Kılıçdaroğlu'nun olay tarihinde milletvekili olduğunu hatırlatarak, suçun niteliği gereği davanın Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi talep edildi.





MAHKEME: GÖREVLİ MAHKEME AĞIR CEZA

Mahkeme, suçun işlendiği tarihte Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olduğuna dikkat çekerek, normal şartlarda yargılamanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılması gerektiğini, ancak usul hükümleri uyarınca bu mahkemeye doğrudan görevsizlik kararı verilemeyeceğini ifade etti. Bu nedenle dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.





İDDİANAMEDE NE VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilmemesiyle birlikte yasama dokunulmazlığının sona erdiği belirtildi.





İddianamede, Kılıçdaroğlu’nun mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle “kurul halinde çalışan kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.





NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde MİT Tırları davasında yargılanan Enis Berberoğlu hakkında 14 Haziran 2017’de mahkeme heyetinin verdiği 25 yıl hapis cezasını parti binasında yaptığı basın toplantısında eleştirmişti.





Kılıçdaroğlu, “Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettiler, demokrasiyi yok ettiler, hakim hakim olmaktan çıktı gözünü dikmiş saraya nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye, bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar” ifadelerini kullanmıştı.





25 YIL CEZA ALMIŞTI

CHP Milletvekili Enis Beberoğlu, MİT TIR'ları görüntülerini servis etme ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Berberoğlu 25 yıl hapis cezası almıştı.