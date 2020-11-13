Konuşmaya kızdı, dünyanın en büyük halka arzını durdurdu

Çin’de büyük bir kavga yaşanıyor… Ülkenin en zengin insanı, ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın devlet başkanı Xi Jinping arasındaki gerginlik sonucunda Ma’nın şirketinin borsaya açılması işlemi durduruldu. İddialara göre 56 yaşındaki Jack Ma üst düzey bürokratların bulunduğu bir toplantıda yönetimi açıktan eleştirdi. Ma, “Çin'in finansal sisteminde sistemik bir risk yok. Çin finansının bir sistemi yok” ifadelerini kullandı. Ma aynı toplantıda Çin’deki bankaların ‘tefeci bir zihniyete’ sahip olduğunu da söyledi. Ne olduysa bundan sonra oldu…





Çinli finansal teknoloji şirketi Ant Group’un Şanghay ve Hong Kong borsalarındaki halka arzlarının şok bir kararla durdurulmasının perde arkasına ilişkin Amerikan The Wall Street Journal gazetesinde çarpıcı bir iddia yer aldı.





Konuya dair bilgi sahibi olan Çinli yetkililere dayandırılan habere göre, 58,8 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin kişisi ve Alibaba ile Ant Grup'un patronu Jack Ma'nın 24 Ekim'de yaptığı konuşmada yetkilileri açık açık eleştirmesi üzerine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bizzat devreye girdi ve Ant Grup'un halka arzını durdurdu. Halka arza izin verilseydi Ma’nın şirketinin borsaya açılmasından 34 milyar dolar gelir elde edilecekti. Bu da şirketi tarihin en büyük halka arzına imza atan kurumu yapacaktı.





DEVLET BAŞKAN YARDIMCISI’NIN KARŞISINDA ELEŞTİRİLERİNİ SIRALADI

Söz konusu konuşmanın yapıldığı forumda Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang ve bazı kamu bankalarının üst düzey yöneticileri de hazır bulunmuştu.





WSJ'ye göre, 56 yaşındaki Ma'nın konuşması, devlet yetkililerini ve düzenleyici kurumların yöneticilerini kızdırırken, Ma ile devlet yetkilileri arasında yıllardır yaşanan gerilimde bardağı taşıran son damla oldu.







Habere göre, devlet yetkilileri, Ma'nın etkisinin artmasından ve onun sahibi olduğu dijital ödeme şirketinin hızla büyüyerek devasa bir hacme ulaşmasından rahatsızdı.



