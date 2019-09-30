‘Konuşursam yer yerinden oynar’

Eski asker ve AKP Milletvekili Şirin Ünal, Ankara’daki malikânesinde kendi silahı ile yaşamını yitiren 23 yaşındaki Özbekistanlı Nadira Kadirova ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak aile üyeleri, endişelerine rağmen çarpıcı detaylar vermeyi sürdürüyor:





“İfade gibi evdeki kimseden swab örneği (ateşli silah artığı/eldeki kan ve barut izi) alınmadı. Odasına sokmadılar, eşyalarını onlar verdi. Hep günlük tuttu. Son dönem günlüğü yok. Abisi teşhiste göğsünde kurşunun girdiği yerde siyah barut lekesi göremediğini söyledi. Oysa silahın dayandığı yerde yanık izi ve siyah bir leke olur.”





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ABİSİ: YANIK İZİ YOKTU





Aile üyeleri, 23 yaşındaki Kadirova ilgili delil karartıldığını ve olayda çok fazla çelişki olduğunu ileri sürüyor. Araştırılması gereken birden çok şüphe var. Bunlar şöyle sıralanıyor: Abisi Muhammed Kadirova, teşhis sırasında göğsünde yanık izi olmadığını söyledi. Oysa ateşli silahla yakın mesafe atışta, yanık ve barutun bıraktığı iz olur.





POLİS: ŞARJÖR VE SİLAH AYRIYDI





Aile, emniyetten “Şarjör ve silah ayrıydı” bilgisini aldı. Bu önemli. Aktarılanlar şöyle: “Silahın Belçika yapımı 14’lü olduğunu ve şarjör ile ayrı bulunduğunu söylediler.” Fakat hiçbir Belçika yapımı 14’lü, “Mermi namluya sürülse bile” şarjör olmadan çalışmıyor. 1903’te üretimine başlanan silahın özelliklerinden biri de bu güvenlik önlemi.





EMNİYET AĞIZ DEĞİŞTİRDİ





Aile, bu önemli detayın anlaşılmasından sonra, ‘Emniyet ağız değiştirdi’ diyor: “Silah Baretta’ymış dediler.” Ancak Baretta’nın da bir yere dayandığında çalışıp ateş alması mümkün olmuyor. Yani şarjörü takılı olmayan 14’lü de bir yere dayanıp ateş edilen Baretta da işlevsiz.





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Kadirova’nın tek mermiyi şarjöre takması da zor görünüyor. Aile bu konudaki şüphelerini de dile getiriyor: “Özbekistan’da polis bile silah taşımaz. Genç bir kadının bilgi sahibi olması, tek bir mermiyi şarjöre yerleştirebilmesi bize çok mantıklı gelmiyor.”





Yine aynı çalışanın aileye aktardıkları arasında şunlar yer alıyor: “Günlerdir ağlıyordu. ‘Konuşursam yer yerinden oynar, bu evi de kendimi de yakarım’ dedi”. Henüz 23 yaşında yaşama veda eden Kadirova’nın ölümünden sonra ortaya çıkan önemli detaylar bunlarla da sınırlı değil.





GÜNLÜĞÜ VE KULAKLIĞI NEREDE?





Konuşmasını “Çalıştığı eve eşyalarını toplamaya gittik” diye sürdüren ailenin bu konuda da şüpheleri var: “Bizi odasına sokmadılar. İçinde daha çok defter ve kitap alan 3 koli verdiler. Nadire günlük tutardı, içtiği çayı simidi bile yazardı. Bütün günlükleri bulduk. Ancak kolilerin içinden son dönem günlüğü çıkmadı.”





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Evin her yerinde kamera var. Kayıtların çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Nadire Kadirova’nın telefonu da aileye teslim edilmedi. Emniyette olması muhtemel. Yine kulaklığı da aileye verilmedi. Aile bireyleri, “Bu özel bir kulaklıktı. İngilizce çalıştığı için bunu almıştı. Her sesi kaydediyordu. Bu bize teslim edilmedi” diyor.





Öte yandan cenazeyi Özbekistan’da teslim alan diğer aile üyeleri genç kadının ayağında da bir yara olduğunu tespit ettiler.