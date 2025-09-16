Konut alacaklar dikkat! Fiyatların düştüğü açıklandı!

hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 192,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.













İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ağustos 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,6 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 23,5 ile Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde gözlenmiştir.

Peki konut fiyatının reel bazda azalması ne anlama geliyor?Somut örnek üzerinden anlatalım… Merkez Bankası’nın verilerine göre, Ağustos 2024’te 3 milyon lira olan evin fiyatı, Ağustos 2025’te 31,4 artmış ve 3 mlyon 942 bin liraya yükselmiş. Bu nominal artışı ifade ediyor ki, burada ‘enflasyon’ etkisini dikkate almıyoruz.Reel hesaplamada ise nominal artışı enflasyondan arındırmanız gerekiyor. Zira enflasyon alım gücünüzü azaltıyor. Aynı örnek üzerinden aktaralım; geçtiğimiz yıl fiyatı 3 milyon lira olan ev, yıllık enflasyon oranı kadar artsaydı bugün 3 milyon 990 bin liraya satılıyor olacaktı. Ancak fiyatı yüzde 31,4 artmış… Yani aslında evin fiyatı reel bazda artmamış, yüzde 1,2 azalmış!Özetlersek, konut fiyatları bir yılda yüzde yüzde 31,4 yükselmiş; ama aynı dönemde genel fiyat düzeyi yani enflasyon yüzde 33’ten daha fazla arttığı için konut fiyatları reelde bazda yüzde 1,2 düşmüş kabul ediliyor.Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 3, Ankara’da yüzde 2,8, İzmir’de ise yüzde 2,5 artış kaydedildi. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 30,2 Ankara’da yüzde 41,1 ve İzmir’de yüzde 31,9 yükseldi. Açıklamada şu tespitlerde bulunuldu:Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla2025 yılı Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,0, 2,8 ve 2,5 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 30,2, 41,1 ve 31,9 oranlarında artış göstermiştir.