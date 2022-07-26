Konut fiyatlarında rekor artış

Türkiye'dekonut fiyatlarındaki artışlar Mayıs ayında da sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 12,4 oranında artarak 430,6 seviyesine ulaştı. KFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 145,5, reel olarak ise yüzde 41,1 oranında artış kaydetti.







İstanbul başı çekiyor

Merkez Bankası'na göre aylık fiyat artışı İstanbul'da yüzde 12,7, Ankara'da yüzde 11,9, İzmir'de ise yüzde 11,5 oldu. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 165,4, Ankara'da yüzde 147,5 ve İzmir'de yüzde 139,9 oranında arttı.