Samanyolu Haber /Ekonomi / Konut satışında İranlılar ilk sırada /12 Mayıs 2020 13:01

Konut satışında İranlılar ilk sırada

"250 bin dolara vatandaşlık" vaadi ile yabancılara konut satışı devam ederken, Türkiye'den konut alanlar arasında ilk sırayı İran vatandaşları kaptı.

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Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşları sıralamasında liderlik şubat ve martta İranlılara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yabancıya konut satışına İranlılar damga vurdu.

En çok konut alan ülke vatandaşlarına göre istatistiklerin açıklanmaya başladığı 2015'ten bu yana ilk sırayı 57 ay Iraklılar, 3 ay Suudi Arabistan vatandaşları aldı. 

Bir ayda da Iraklılar ile Suudi Arabistan vatandaşlara satılan konut sayısı eşit olarak gerçekleşmişti. Liderlik, aradan geçen 61 aydan sonra ilk kez İranlıların oldu.

2020'NİN İLK ÜÇ AYINDA 1.864 İRANLI KONUT ALDI

İranlılara satılan konut adedi yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 97 artarak 946'dan 1.864'e ulaştı. 

Geçen yılın ilk 5 ayında ulaşılan sayı bu sene üç ayda aşıldı. İranlıların 2019'da Türkiye'den 5 bin 423 konut almıştı.

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, yılın ilk çeyreğinde yabancılara yapılan toplam konut satışının 11 bin 68'e yükseldiğini belirterek, Koronavirüs salgının etkisinin ilk üç ayda görülmediğini söyledi.

İranlıların Türkiye'den genelde oturum amaçlı ev aldığını dile getiren Taş, son yıllarda farklı şehirlere de ilgi gösterdiklerini anlattı.

İranlıları Irak, Rusya Federasyonu, Afganistan, Filistin, Yemen ve Azerbaycan vatandaşları takip etti.
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