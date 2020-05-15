Samanyolu Haber /Ekonomi / Konut satışları yarı yarıya azaldı /15 Mayıs 2020 11:08

Konut satışları yarı yarıya azaldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını konut sektörünü vurdu. Nisan ayında satışlar yarı yarıya azaldı.

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Türkiye'de konut satışları 2020 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 55,5 oranında azaldı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Koronavirüs salgınının zirve yaptığı nisan ayında Türkiye’de 42 bin 783 konut satıldı.

Banka kredisiyle yapılan satışları gösteren ipotekli konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azaldı. 

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9'a geriledi.

Aynı dönemde yabancılara konut satışı yüzde 78,8 azalarak 790’a indi. Yabancılar nisan ayında konut almak için İstanbul'u tercih etti. 

İRANLILAR İLK SIRADA

374 konutun yabancıya satıldığı İstanbul'u sırasıyla 150 konut satışı ile Antalya, 47 konut satışı ile Ankara, 30 konut satışı ile İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova takip etti.

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 157 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 103 konut ile Irak, 61 konut ile Rusya Federasyonu, 54 konut ile Afganistan ve 40 konut ile Çin takip etti.
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