Samanyolu Haber /Ekonomi / Konut satışları yüzde 15,4 arttı /16 Ekim 2019 10:31

Konut satışları yüzde 15,4 arttı

Krizle boğuşan inşaatçı eylül ayında konut satışlarının yüzde 15,4 artması ile bir nebze moral buldu.

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Konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,4 artarak 146 bin 903 olarak gerçekleşti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 oranında artış göstererek 57 bin 811 oldu. 

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,4. 

DİĞER KONUT SATIŞLARI YÜZDE 23,2 AZALDI

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 azalarak 89 bin 92'ye geriledi. 

İLK DEFA SATILAN KONUT SAYISI AZALDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2018 yılı eylül ayına göre yüzde 14,7 azalarak 51 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 35. 

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artarak 95 bin 510 oldu. 

YABANCI RÜZGÂRI EYLÜLDE DİNDİ

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 25,6 azalarak 4 bin 177'ye geriledi.  Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 781 konut satın aldı. 

Irak'ı sırasıyla, 489 konut ile İran, 248 konut ile Rusya Federasyonu, 214 konut ile Suudi Arabistan ve 191 konut ile Kuveyt takip etti.
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