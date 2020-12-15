Samanyolu Haber /Ekonomi / Konut satışları yüzde 19 azaldı /15 Aralık 2020 10:58

Konut satışları yüzde 19 azaldı

Hükûmetin döviz kurlarını düşürmek için faizleri artırması müteahhitleri vurdu. Konut satışları kasımda yüzde 19 azaldı.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 seviyesine indi.

Temmuz ayında 229 bin ile tüm zamanların en yüksek aylık satış rakamına ulaşan konut sektörü, kredi faizlerindeki artışın etkisiyle üst üste 4 ayında da gerilemiş oldu.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR

Konut satışlarında İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir takip etti.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konut satışları yüzde 19 azaldı Sonraki Haber >>

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

Yandaş coştu: Patriot'suz 48 saatte Tel Aviv'den girer, Kudüs'ten çıkarız

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Millet kuru ekmek yiyor' sözüne AKP'li vekil 'o zaman aç değiller' cevabı verdi

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

'Hidayet Bey çıkacak , yine Beraber çalışacağız'

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kolanın Covid-19 testi pozitif!

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

Kalkışa hazırlanan uçağın kanadına çıktı

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

AKP 28 Şubat artıkları ile koalisyon kurdu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

CHP'lilerden 'Fahrettin Altun' videosu

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Maaşları eksik yatan iPhone işçiler yöneticilerin ofisini bastı

Troleybüs sürücüsü hattı iptal etti

Troleybüs sürücüsü hattı iptal etti

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!

'Ağaç kabuğu yesinler' demişti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:07:48