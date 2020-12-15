Konut satışları yüzde 19 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları 2020 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,7 azalarak 112 bin 483 seviyesine indi.





Temmuz ayında 229 bin ile tüm zamanların en yüksek aylık satış rakamına ulaşan konut sektörü, kredi faizlerindeki artışın etkisiyle üst üste 4 ayında da gerilemiş oldu.





İLK SIRADA İSTANBUL VAR





Konut satışlarında İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir takip etti.





Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu.