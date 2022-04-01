Samanyolu Haber /Gündem / Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam /01 Nisan 2022 00:01

Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam

Enerji fiyatlarındaki artış faturalara yansımaya devam ediyor. Kış ayları boyunca yüksek faturalardan şikayet eden vatandaşa bir kötü haber daha geldi. Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına yüzde 35 oranında zam yapıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Yükselen enflasyon, dövüz kurlarındaki yukarı yönlü hareket ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş enerji fiyatlarının da artmasına neden olmaya devam ediyor.

Son olarak doğalgaza yeni bir zam yapıldığı aktarıldı. Buna göre konutlarda kullanılan gaza yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan gaza yüzde 44,30 ve elektrik üretimi dışında kullanılan gaza da yüzde 50 oranında zam yapıldığı belirtildi.
BOTAŞ YÖNETİMİ AÇIKLADI
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yönetimi, 2022 yılı Nisan ayı doğal gaz toptan satış fiyat tarifesini internet sitesinden duyurdu.

Buna göre konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatına yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatına yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatına ise yüzde 50 zam geldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam Sonraki Haber >>

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Süleyman Soylu, Whatsapp ve Twitter'a sızdı

Sedat Peker ortaya çıktı

Sedat Peker ortaya çıktı

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

Özgür Demirtaş ekonomi yönetimini Kemal Sunal’la eleştirdi

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:03:51