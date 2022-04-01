Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35 zam

Yükselen enflasyon, dövüz kurlarındaki yukarı yönlü hareket ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş enerji fiyatlarının da artmasına neden olmaya devam ediyor.





Son olarak doğalgaza yeni bir zam yapıldığı aktarıldı. Buna göre konutlarda kullanılan gaza yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan gaza yüzde 44,30 ve elektrik üretimi dışında kullanılan gaza da yüzde 50 oranında zam yapıldığı belirtildi.



Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yönetimi, 2022 yılı Nisan ayı doğal gaz toptan satış fiyat tarifesini internet sitesinden duyurdu.Buna göre konutlarda kullanılan doğal gazın birim fiyatına yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın birim fiyatına yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gazın birim fiyatına ise yüzde 50 zam geldi.