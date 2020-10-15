Samanyolu Haber /Ekonomi / Konutta bahar kısa sürdü /15 Ekim 2020 14:13

Konutta bahar kısa sürdü

Hükûmetin talimatla kredi faizlerini indirdiği yaz aylarında satış rekoru kıran emlak sektörüne kış erken geldi. Doları durdurmak için faizin artırılınca konut satışları yüzde 6,9 azaldı.

SHABER3.COM

Türkiye'de konut satışları 2020 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 azalarak, 136 bin 744 oldu.

Kredi faizlerinin artması konut satışlarında gözlenen düşüşte etkili oldu.

Konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 olmuştu. Söz konusu ayda ipotekli konut satışları yüzde 122,6 artarak 76 bin 19 çıkmış, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44,6 olarak gerçekleşmişti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 35 BİN 576 OLDU

2020 yılı eylül ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26. 

YABANCILARA 5 BİN 269 KONUT SATILDI

Eylülde yabancılara 5 bin 269 konut satıldı. İlk sırayı 2 bin 370 konut satışı ile İstanbul aldı. 

İstanbul'u sırasıyla 1.018 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin takip etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konutta bahar kısa sürdü Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:37:04