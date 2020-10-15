Konutta bahar kısa sürdü

Türkiye'de konut satışları 2020 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 azalarak, 136 bin 744 oldu.







Kredi faizlerinin artması konut satışlarında gözlenen düşüşte etkili oldu.







Konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 olmuştu. Söz konusu ayda ipotekli konut satışları yüzde 122,6 artarak 76 bin 19 çıkmış, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44,6 olarak gerçekleşmişti.





İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 35 BİN 576 OLDU





2020 yılı eylül ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26.





YABANCILARA 5 BİN 269 KONUT SATILDI







Eylülde yabancılara 5 bin 269 konut satıldı. İlk sırayı 2 bin 370 konut satışı ile İstanbul aldı.





İstanbul'u sırasıyla 1.018 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin takip etti.