Konutta elektrik bir yılda yüzde 236 zamlandı

Elektrik maliyetlerindeki artış, fiyat güncellemelerini de beraberinde getirdi. Karşılaştırma sitesi “encazip.com” Ağustos 2021’den Ağustos 2022’ye enerji maliyetlerini ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatındaki artışı araştırdı. Araştırmaya göre, elektrik maliyeti bir yılda yaklaşık yüzde 500 artarken, mesken elektrik fiyatları 2022’de yüzde 236 zamlandı.







ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HIZLANDI

Elektrik maliyeti bir yılda yaklaşık yüzde 500 arttı. Maliyet artışları tüketici fiyatlarına da yansıdı. 2022’de mesken elektrik fiyatlarına yüzde 236, sanayi elektrik fiyatlarına yüzde 304, ticarethane elektriğine yüzde 245 zam yapıldı. Önceki yıl Ağustos’ta 29 kuruş olan Piyasa Takas Fiyatı, yüzde 87 zamlanarak 2021’in ağustos ayında 55 kuruş oldu, 2022’de ise yüzde 498 zamlanarak 3,3 TL’ye ulaştı.





KONUT ELEKTRİK FİYATI 1.59’A ÇIKTI

2020 yılında 49 kuruş olan Sanayi Ulusal Tarifesi yüzde 30 zamla 2021’de 64 kuruş olurken 2022’de yüzde 304 zamla 2,62 kuruş olarak kayıtlara geçti. 2020’de 54 kuruş olan Ticarethane Ulusal Tarife fiyatı 2021’de yüzde 30 zamla 70 kuruşa yükseldi. 2022’de ise yüzde 245 zamla 2,43 TL’ye ulaştı. 2020’de 36 kuruş olan Mesken elektrik fiyatı yüzde 31 zamla 2021’de 47 kuruş oldu. 2022’de yüzde 236 zamla birlikte 1,59 TL oldu.





DOĞAL GAZ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ETKİLEDİ

Maliyetlerdeki artış devam ederken elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz fiyatı 2020’nin ağustos ayında 1,4 TL iken 2021’de yüzde 47 zamla 2 TL’ye, 2022’de yüzde 567 zamla 13,75 TL’ye yükseldi. Doğal gazın elektrik üretimindeki payı 2020’de 23,6 iken yüzde 44’lük bir artışla 2021’de 33,95 TL oldu. 2022’de ise 29’a yükseldi ve yıl bitene kadar artmaya devam edeceği ön görülüyor.





ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ SÜRECEK

Encazip.com’un kurucusu ve enerji ekonomisti Çağada Kırım, elektrik maliyetlerinin artmasıyla elektrikte fiyat artışının devam edebileceğini belirterek, “Elektrik üretiminde hatırı sayılır bir payı olan doğal gaz maliyetlerindeki artışın bile piyasa fiyatlarına tam anlamıyla yansımadığını görüyoruz. Bu bilgiler ışığında ilerleyen günlerde son kullanıcı elektrik fiyatlarının artması sürpriz olmaz” dedi.