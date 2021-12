Konutta sınırsız dolandırıcılık

69 yaşındaki Zeynep Piper, Bulut İnşaat mağduru. Eylem biraz uzun sürünce yoruluyor. “Belim ağırdı” diyerek, adliyenin dışındaki korkulukların altına oturuyor. Piper Hanım, yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: “2002 yılından beri adliye kapılarındayım. Yaşlı kadınım, daha ne kadar mücadele edebilirim?





Kartal Adliyesi’nden Büyükçekmece Adliyesi’ne dilekçe vermediğimiz adliye kalmadı. Dört yıldır evraklarım icrada bekliyor. 57 bin TL peşin ödemiştim.”





DEVLET DOLANDIRICILIĞA ÇANAK TUTTU

İktidarın bir dönem ekonominin itici gücü olarak gördüğü ve kredi kolaylığı sağladığı inşaat sektöründeki kriz her geçen gün büyüyor. İnşaatına yıllar önce başlanan birçok proje hâlâ tamamlanamazken, ev alma hayaliyle borca giren çok sayıda yurttaş mağdur. Söz konusu sorun özellikle İstanbul’un Esenyurt ilçesinde katmerlenmiş durumda. Bulut İnşaat, Osmanlı İnşaat gibi firmalar nedeniyle binlerce yurttaş çıkmazda.11 yıl önce reklamlarla duyurulan inşaat projeleri hayata geçirilmeyince, tüm birikimlerini ev sahibi olmak için bu firmalara yatıran binlerce yurttaş, mahkeme kapılarında adalet arıyor.Ülkede 100 bine yakın konut mağduru olduğu belirtiliyor, bunun 30 binini ise sadece Esenyurt oluşturuyor. Bakırköy Adliyesi’nin önündeki eylemde ise 20-25 kişi var. Mağdurlar bunun sebebini, “Kimisi öldü, kimisi bıktı, kimisinin ailesi dağıldı. Artık mücadele etmeyi bıraktılar” diyerek açıklıyor.Adliye önünde atılan sloganlarda sekans yakalanamıyor. Eylem yapmak, slogan atmak, basın açıklaması okumanın hayatlarına tesadüfen girdiği belli. Çünkü niye? Bir ailenin en tabi yapacağı yatırım olarak, yıllar önce bir umut ev borcuna girilmiş. Konunun adalet mücadelesine dönüşeceği nerden tahmin edilsin…Dinlendikten sonra yorulduğu için “Gideyim artık” diyerek, evinin yolunu tutuyor.Bulut İnşaat mağduru Cenan Bozdağı, Esenyurt’ta inşası süren evlerde 2007 yılından 2021’e kadar dört müteahhit değiştiğini belirtiyor. Gelinen nokta için ise şunları dile getiriyor: “Açtığımız davaları kazandık ama gidecek kapı yok. 2007’den 2013 yılına kadar borç ödedim. Oğlum 2006 doğumlu, çocuk şimdi lise ikide ama evi alamadık. Size çözüm olacağız diye, bizim gibi konut mağdurlarından evraklarımız istediler. Ondan sonra dört bakan değişti.”Bu firmanın sahibi olan Temel Bulut, eski AKP Bahçelievler Belediye Başkanı Saffet Bulut’un kardeşi…Ramila İlyas, eylem için eşiyle birlikte New York’tan gelmiş. Engin Yeşil’in sahibi olduğu İnnovia Evleri mağdurları olduklarını belirtiyorlar. ABD’de yaşıyorlar, hikâyeleri ise ibretlik…“2010’da Erdoğan Başkonsolosluktaki Türk Federasyonu’na geldi. Ben de oraya üyeydim. ‘Yurtdışındaki Türkler olarak, Türkiye’ye döviz getirin, yatırım yapın’ dedi. Onun lafıyla dört daire aldım. 250-300 bin dolara yakın para yatırdım. New York’ta günde 12 saat çalışıyoruz. 10 senemizi bu eve verdik. Onun lafıyla…”Mestane Muhtari, İranlı. O da İnnovia Evleri mağduru. “Paramı verseler hemen dönerim İran’a” diyerek başlıyor anlatmaya.“Türk televizyonlarında, ‘Gelin buradan ev alın, turistik ikamet vereceğiz size’ diye söylediler. Ona kandım. 2015’te ev aldım. 2018’de evi teslim edeceklerdi. İran’da her şeyimi sattım, buraya geldim. Kiradayım, bittim, yoruldum. Kiralar arttı. Mecburen bu ülkede kalıyorum. Paramı verseler hemen İran’a dönerim. Şimdi burada ikamet iznim için problem var, benden tapu isteniyor.”Gülcan Artuç da mağdur… 2011’den bu yana mücadele ettiğini, borcunu 3,5 yılda zor zar ödediğini söylüyor, “2018’de başvurduğumuz mahkeme halen sonuçlanmadı. Hayatımın 11 yılı geçti” diyor.***Dokuz yıldır evini almaya çalışan Ayfer Kızgıngül, Beylik Evler mağduru. Osmanlı İnşaat’ın sahibi Osman Nuri Bakırcı’nın kendisine, “Benim arkamda devlet var” dediğini paylaşıyor. “Başka inşaatlar yapmaya devam ediyor” diye ekliyor.Mağdurlardan bir diğeri ise şöyle konuşuyor: “Bizi dolandıranlar son model arabalarıyla geziyor ama devlet yakalayamıyor. Biz dolandırılırken belediyeler, yetkililer seyirci kaldı. Parayı kolay kazanmadık, o borçlar kolay ödenmedi ama şimdi kimse sesimizi duymuyor.”