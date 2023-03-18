Samanyolu Haber /Gündem / Konya çöplüğünde bebek cesedi bulundu /18 Mart 2023 13:51

Konya çöplüğünde bebek cesedi bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde poşet içinde çöpe atılmış, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebek cesedi bulundu.

SHABER3.COM

Konya'nın Seydişehir ilçesinde temizlik görevlileri, sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında konteynerlerdeki çöpleri, kamyona yükleyip çöp depolama alanına boşalttı.

Görevliler, boşalttıkları çöpler arasından poşet içindeki bebeği fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, henüz kordon bağı düşmemiş kız bebeğin öldüğünü belirledi.

Polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı.

Bebeğin kim tarafından atıldığını belirlemeye çalışıyor.
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