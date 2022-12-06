Samanyolu Haber /Gündem / Konya’da askeri eğitim uçağı düştü /06 Aralık 2022 13:28

Konya’da askeri eğitim uçağı düştü

Konya'da askeri eğitim uçağının düştü. Pilotun uçaktan atladığı belirlendi.

Konya’da askeri eğitim uçağı düştü

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi" ifadelerine yer verildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları ekibine ait F5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir." ifadeleri kullanıldı.

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