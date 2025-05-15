Konya depremi sonrası uzmanlardan korkutan açıklamalar!

Deprem sonrasında uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi. İşte o açıklamalar:





Dr. Ramazan Demirtaş, şunları söyledi: Şereflikoçhisar'ın (Ankara) 30 km KB'sında; 180 km uzunluktaki Tuzgölü Fay Zonu'nun en kuzeyindeki Büyükkışla segmenti ile Koçhisar segmenti arasında üzerinde 5.0 büyüklüğünde bir #deprem oldu TGFZ yıllık kayma hızı 0.05 mm/yıl; tekrarlanma aralığı 10 bin yıl.





Prof.Dr. Zafer Akçığ şunları söyledi: Bir müddet bu depremleri takip etmek arazi kontrolü yapmak gerekiyor. Türkiye’nin her yerinin hareketli olduğunu kabul etmek gerekir.





Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken Ankara ve çevre illerde hissedilen bir deprem daha meydana geldi. AFAD, depremin merkezinin Konya'nın Kulu ilçesi olduğunu belirterek depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıkladı. Çevre illeri de sallayan depremin derinliği ise 18.73 kilometre olarak ölçüldü.Prof. Dr. Naci Görür, şunları söyledi: Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 deprem oldu. Büyük ihtimalle deprem verev doğrultu atımlı Tuzgölü Fay Zonu içerisinde. Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi.Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depreme ilişkin şu açıklamayı yaptı: Bu depremle bir şehir efsanesi çökmüş oldu. 5.2 şiddetli bir deprem ama yıkıcı etkide değil. Biraz daha büyüklerinin oluşturabilecek fay zonları burada mevcut. Konya tamamen deprem arınmış bir bölge değil.CNN Türk canlı yayınında konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan ise korkutan bir uyarı geldi. Panpal, şöyle konuştu: Ankara’da hafif hissettik. Konya’da olmuş olması nedeniyle Ankara’ya güçlü etki etmez. Bölgede olmayacak iş değil. Daha geçen hafta Cihanbeyli civarında 4.5 civarında deprem olmuştu. Konya’nın içinden geçen fay da var. Afyon, Akşehir grabeni dediğimiz normal faylardan oluşan bir fayzonu var. Simav fayının devamı şeklinde. Bu depremlere neden olan faydan söz ediyorum. Simav, Gediz civarında olan depremler bu fayın batı ucunda, Simav fayında meydana geliyordu. Bu depremler Afyon-Akşehir graben sistemi dediğimiz, o fayın devamı Konya’ya kadar hatta Karaman’a kadar uzanan bir zondur. Bu büyüklükte deprem üretecek çok sayıda fay var. Bunlardan biri de Cihanbeyli fayı. Bu deprem şaşırtmadı. Güncel dönemde de bunu yaşıyoruz. Daha büyükleri de mümkün. Konya’nın içinden geçen oldukça uzun, 7’ye kadar deprem üretebilecek faylar var.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları söyledi: Konya’nın Kulu ilçesinden geçen, Kulu-Tavşancalı Kırığı üzerinde olan M5,2’lik küçük deprem Kulu ile dolayda olan depremin kaynağıdır. Kulu-Tavşancalı kırığı, Tuz Gölü Kırık kuşağının bir parçasıdır. Kırık Ankara’ya doğru uzandığı, odağı sığ olduğundan Ankara sarsılmıştır. Daha büyük deprem beklemiyorum.